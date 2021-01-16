北市商業處為活絡在地商圈發展，與永康國際商圈協進會共同辦理「二手義賣復活賽」活動，將於16日及17日在大安區永康公園透過二手義賣活動，集結商圈組織及店家的力量，把溫暖帶給大家。

商業處表示，近年來永康商圈內文創型商店及異國風味美食等特色店家進駐，讓商圈持續以年輕、國際化形象塑造商圈品牌特色，至今本處自102年起，挹注資源補助永康商圈輔導辦理特色行銷活動，另於去年8月及12月辦理商圈深度體驗小旅行，帶領民眾深度走訪，深入感受在地特色店家及人文歷史風情。

商業處也邀請知名網路旅行youtuber YJ拍攝影片，介紹永康商圈在地特色店家，瞭解永康在地街區特色；去年度雖因疫情關係，商圈人潮受到影響，但永康商圈將危機化為轉機，於7月17日起至7月31日自主辦理「永康E購GO」之特色行銷推廣活動，邀請網紅走訪、宣傳永康知名店家，並於永康國際商圈臉書發表商圈美食及文創產業的特輯影片。

此外，商業處也整合商圈會員店家優惠活動，共同行銷發行「永康EasyGO 85折優惠券」，吸引民眾前往遊逛消費，帶動商圈發展。

永康國際商圈協進會理事長李慶隆表示，為迎接農曆春節的到來，透過舉辦「二手義賣復活賽」活動，邀請商圈店家及民眾共同參與，一起迎接好年、過好年，並將義賣所得捐贈財團法人勵馨社會福利事業基金會及財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會。

另外，他也呼籲社會各慈善團體積極參與熱心公益並慷慨解囊，持續為社會付出愛心，讓大家的溫暖及愛心散布到台灣各處需要的角落。

現場活動除有義賣各式生活日常用品及文創手作小物，由學校團體帶來精采且療癒的表演，並於1月17日頒發獎狀給銷售最好的前三名店家，這週末就來永康商圈消費購物送愛心吧!更多活動詳情歡迎追蹤永康國際商圈臉書查詢。

(中時 )