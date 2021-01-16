二信高中廣設科三年級學生畢業成果展在該校圖書館展出一週，多件作品結合基隆在地元素深獲好評，其中「潮廢」以基隆和島阿根納造船廠遺址為基地，規畫出有系統的創意園區，在這次展出作品中脫穎而出勇奪第一名，將代表學校進軍德國紅點設計獎大賽。

這次二信高中畢業成果展的主題為「初生之犢不畏虎」，展出作品涵蓋設計類與藝術類，包括學生畢業專題作品及國內外獲獎作品，今年最大的特色及亮點就是融入基隆在地元素表達對家鄉的關懷，讓產出的設計或藝術的作品更有溫度，獲得極大回響。

二信學子作品融合在地元素 一舉進軍德國紅點設計大賽。（二信提供／吳康瑋基隆傳真）

二信學子作品融合在地元素 一舉進軍德國紅點設計大賽。（二信提供／吳康瑋基隆傳真）

二信高中強調，11日至15日在二信高中校內展出外，3月2日至3月31日也會將平面作品移至基隆市政府藝廊展出，3月3日至4月1日展於基隆東岸商場，屆時歡迎市民前往參觀。

「潮廢」是二信高中廣設科林炘楷與張永翰二人合作完成的畢業作品，他們利用基隆正濱漁港及阿根納造船廠為園區發想地，透過實地場勘及造訪周邊商家，甚至與設計公司做意見交流，逐步完成他們為基隆阿根納廢墟及周邊環境營造出「創作者工廠」、「文創基地」、「阿根納」及「滴答市集」四個主題文創園區的夢想，融入在地創生的概念。

林炘楷表示，作品主要是在為基隆設計一個文創園區，希望基隆能像台北松菸、高雄駁二一樣有可讓人分享藝術的地方，除了為文創園區設計主視覺海報及指標系統，產出相關的周邊產品，像筆記本、衣服、悠遊卡等，也製作了導覽手冊，成立粉絲專頁，讓遊客更深刻烙印阿根納文創園區的古往今來，希望來這裡玩的人都能有一個充實且充滿回憶的「藝術文創饗宴」。

張永翰表示，希望活化基隆和平島的造船廠遺址「阿根納」，讓過去的事物能保存原有的故事，又可提供現代藝術創作的空間，所以用時尚流行的「潮流」與和平島的「潮汐」共用「潮」字，再以阿根納廢墟的「廢」字，組成我們的作品名稱，讓名字具有古今傳承與世代創新的現代感。

二信高中表示，今年該校廣設科學生畢業成果展，不僅發揮個人二年多來累積的藝術及創作實力，同時與基隆在地連結出「溫度」，如「潮廢」、「海藏」、「基遇」、「小布點熱炒」、「魚養甜不辣」、「聚樂部」等，都融入了基隆的特色，完整的包裝出觀光、休閒、美食、育樂等基隆元素，學生創作的表現超乎想像，值得各界前往欣賞的現代年輕人創意成果展。

(中時 )