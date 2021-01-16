如願以償離開休士頓火箭之後，哈登(James Harden)在個人IG發文感謝球團與球迷，強調自己永遠虧欠他們。「休士頓你們毫無質疑地接納我，你們冒著很大風險並永遠改變我的人生和我的家庭，這支球隊與城市給了我超乎預期的一切。」

「在得分王之前、遠在MVP之前你們就相信我了，為此我永遠虧欠你們，這座城市張開雙臂歡迎我與我的家人，視我們為一分子，為此我永遠虧欠你們。為了把榮耀帶回這座城市，我付出全部的力量與靈魂，我失敗了，為此我永遠虧欠你們。這絕對不是道別，我會償還這一切的。」

哈登的IG擁有1130萬粉絲，大部分是火箭球迷，他在2012年球季結束後，從奧克拉荷馬雷霆被包裹交易到火箭。當時哈登還是雷霆第六人，位置也是得分後衛，不過火箭還是付出了2支首輪籤。哈登其實轉隊第一季就回應球迷期待，從雷霆的16.8分、3.7助攻直接暴漲到場均25.9分、5.8助攻，入選全明星賽，後來更證明這只是他的牛刀小試。

2016-17球季，接任總教練的丹托尼(Mike D'Antoni)讓哈登改打控球後衛，完全解放他的單兵戰鬥力，該季以29.1分、11.2助攻拿下聯盟助攻王。隔年哈登突破30分大關，勇奪聯盟MVP與得分王，所以他認為是火箭改變了他的人生。雖然哈登因為最近的擺爛行為屢遭外界砲轟，仍有火箭球迷在IG聲援他「加油，去籃網那邊拿了冠軍再回來吧」。

(中時新聞網)