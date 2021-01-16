陳致中願阿嬤在天上安息。(取自陳致中臉書)

前總統陳水扁高齡94歲的母親陳李慎，傳出15日晚間過世。陳水扁之子、高雄市議員陳致中今(16日)在臉書發文證實此消息，沉痛地寫下，「阿嬤已化作千風、自由遨翔，願阿嬤離苦得樂、在天上安息，We miss you」，並附上多張家人合照。不少網友紛紛留言打氣「請節哀，保重」。

陳致中po和阿嬤的合照。(取自陳致中臉書)

陳致中寫下，阿嬤已化作千風，相信阿嬤會在天上繼續保佑她所愛的人，也盼望阿嬤的心願都能早日實現，「阿嬤Goodbye.We miss you and love you」。短短文字流露出對阿嬤的深深情感，從他上傳的多張合照，更可感受到一家人緊密的情感。

不少網友則是紛紛為陳致中打氣，留言寫下，「請節哀保重身體，祝福扁媽一路好走」、「願扁媽安息、家屬節哀」、「節哀保重」。

其實扁媽在2020年間4月因不慎在家中跌倒，送至醫院進行手術治療，陳致中之前發文也曾提及阿嬤從去年跌倒住院，到現在情況還是不好。阿扁10日則在LINE官方帳號發文透露，「親愛的扁媽，已經失智一段時間。直到最近，扁媽也已經不識自己的兒子了，阿扁內心無比難過。」

另外，陳水扁去年和母親一起共度母親節時，曾透露，「或許這是最後一次了」；去年8月，他更在臉書PO出老照片追憶父親，除感嘆扁爸一輩子沒出過外國，也提到，一張扁爸倚牆張望的老照片，像等待阿扁早日歸來，也像是在等待扁媽早日出院。

(中時新聞網)