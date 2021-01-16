連日暖冬告一段落，今強烈大陸冷氣團報到，全台越晚越冷！中午過後挾帶水氣的冷氣團前緣率先抵達，北部轉有雨。今晚至下周一（18日）受冷氣團影響，氣溫偏低，預估北部空曠地區僅7度，其他地區不到10度，和過去幾天動輒高溫20多度相比，民眾要做好溫差調適。

中央氣象局持續發布低溫特報，全國僅基隆、宜蘭、澎湖、馬祖不在低溫警戒範圍內，其他各地都有10度以下機率；苗栗發橙色燈號最冷，有6度可能（今晨造橋5.9度）。今北部高溫從23度降至12度，中南部及東部高溫13、14度。

下半天起水氣增多，降雨集中北部、東北部，隨著氣溫下滑，體感更覺濕冷。天氣風險總監賈新興指出，這波冷氣團最強的時間落在17、18兩天，北部空曠地區低溫下探7度；台北市明晨大約10度。

冷氣團來襲，太平山明下半天有機會再降雪。（羅東林管處提供）

氣象專家吳德榮認為，這波冷氣團在3000米以上山區水氣不足、1000米山區又不夠冷，唯獨2000米左右的太平山，明天下午到晚間有接近飄雪的臨界條件，值得觀察。

位在北市中正區的氣象局，若當地觀測到10度以下低溫，就定義為寒流；10度至12度為強烈大陸冷氣團。也就是說今起這波冷空氣，威力幾乎達寒流等級，呼籲過去幾天習慣曬曬冬陽的民眾，不論外出或在家都要做好保暖。

下周二（19日）起強烈大陸冷氣團減弱，氣溫逐漸回升，迎風面東半部地區及北部山區有短暫雨，其他地區多雲到晴。到了下周四（21日）再一波水氣移入，雨勢明顯。

(中時新聞網)