高雄市議員黃捷罷免案2月6日（星期六）將舉行投票。黃捷在台北市議員邱威傑（網紅「呱吉」）節目中坦承，自己對罷免案過於輕敵，每次看罷捷總部擺攤都沒什麼人，對於他們最後竟能交出4萬多份連署書感到驚嚇；黃也首度承認，罷捷總部動員力真的頗強，自己也相當緊張，並且也無法掌握罷捷總部的底細與實際動員程度。

黃捷14日上邱威傑直播節目《他的播放清單》，黃直言自己來上節目最大的期盼就是：「不希望大家因為看了直播，然後去罷免我。」邱表示他一直不認為黃的罷免案會成立，黃則坦言，罷免案第二階段要成立時，自己其實有「小驚嚇」，可能太輕敵了，因為罷捷總部在路上擺攤，每次去看都沒什麼人在簽，甚至還會有人去嗆罷捷總部攤位：「你們這群無理取鬧的，誰要理你們啊？」殊不知，他們默默就交出4萬多份連署書。

黃捷表示，當連署書份書公布時自己真的有嚇到：「哇！我以為大家都會看得、判斷得出來，結果那個基數還是很大！」黃指出，罷免案要成立，第一階段就要達到鳳山選區得總選舉人口的1%等於2千8百份，第二階段要2萬8千份，罷捷總部第二階段就交了4萬多份進去，有效份數是3萬5千份，「所以其實高出門檻滿多的！也就是說，他們的動員力其實還滿強的！」

聽到罷免案第三階段通過須有至少7萬1千張同意票，邱威傑直呼：「那太難了吧！」黃捷則緊張大叫：「欸！」並表示自己也希望是這樣。邱分析，從鳳山總人口數36萬、可選舉人口數28萬來看，通常總統、市長大選民眾投票意願踴躍，也才60到70%的投票率，故就算有一半的人去投票，14萬票張選票中要有7萬1千張同意罷免，理論上也實在不容易。黃回應，這門檻確實不容易沒錯，但問題是，她現在無法掌握罷捷總部動員程度到底如何，因為她真的不知道對方背後有無政黨或特定人士支持，所以她目前也尚在觀察中。

(中時新聞網)