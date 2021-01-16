陳水扁日前才透露，扁媽陳李慎已失智一段時間，也已經不識自己的兒子了，而他今(16日)在臉書證實，母親是在睡夢中安詳辭世，她說她要睡了，再也醒不來了，並強調為了遵照家母一切從簡，將擇日舉行簡單家祭，不再辦理追思告別式。

扁媽在2020年間4月因不慎在家中跌倒，送至醫院進行手術治療，阿扁10日則在LINE官方帳號發文透露，「親愛的扁媽，已經失智一段時間，直到最近，扁媽也已經不識自己的兒子了，阿扁內心無比難過。」

陳水扁今則在臉書不捨地寫下，母親於15日下午5時16分，因肺炎引起敗血症合併多重器官衰竭，病逝麻豆新樓醫院，享耆壽94歲，感謝各界的關心，感恩麻豆新樓醫院及其護理之家9個多月來的醫療及照料。

陳水扁透露，家母是在睡夢中安詳辭世，她說她要睡了，再也醒不來了，為了遵照家母一切從簡，不要驚動大家的遺願，加上疫情期間，將擇日舉行簡單家祭，不再辦理追思告別式。

不少網友也紛紛為陳水扁一家人打氣，留言「請節哀順便，扁媽離苦得樂」、「老人家無病痛了，祝一路好走，家屬也要節哀別太傷心」、「人生好命人是睡夢中安祥往生」。

另外，陳水扁之子、高雄市議員陳致中今也在臉書悲傷地寫下，「阿嬤已化作千風、自由遨翔，願阿嬤離苦得樂、在天上安息，We miss you」。

據悉，扁媽相當疼愛阿扁，陳水扁尚未保外就醫前，曾稱自己眼睛都快哭瞎了。陳水扁保外就醫後，也不時操煩陳水扁的健康，母子情深。2019年3月，蔡英文總統曾赴陳水扁台南官田老家探望扁媽，當時陪同前往探視的時任民進黨主席卓榮泰甚至說，扁媽精神抖擻，還數度為蔡英文加油。

不過，扁媽晚年病痛纏身，去年母親節前夕，阿扁在醫院陪伴扁媽度過，並於臉書上感嘆寫下「或許這是最後一次。」並稱扁媽多次進出醫院，也曾收到病危通知，去年7月甚至搬至台南市東區就近照顧母親。而4天前，阿扁才剛於臉書貼文寫下，扁媽因失智，也不識自己的兒子了，內心無比難過，沒想到才過4天，扁媽就辭世。

(中時新聞網)