國道1號157.3公里處凌晨發生3車追撞意外，車輛嚴重凹陷幾乎成廢鐵。（台中市消防局提供／陳淑娥台中傳真）

國道1號157.3公里處今天凌晨發生3車追撞意外，1名年約60歲男子受困車內，消防人員緊急破壞車體將他救出，這起車禍共5人分別骨折、擦挫傷分別送醫救治，國道警方指出，3名駕駛都沒有酒駕，目前正在釐清肇事原因中。

台中市消防局獲報，今天凌晨在國1北上157.3公里處有車禍待援，立即派遣后里、外埔分隊，出動消防車輛2輛，救護車2輛，人員共11人，由外埔分隊分隊長廖維封帶隊前往搶救。

消防局指出，現場為3台車追撞，一名60歲男子受困車內，使用破壞器材破壞車體並將他救出，傷者右眼皮、臉撕裂傷送台中榮總醫院；28歲女子右手臂疑骨折、意識清楚送大甲李綜合醫院。

2歲女童無明顯外傷、意識清楚，送大甲李綜合醫院；23歲男子下肢挫傷、意識清楚送大甲光田醫院；23歲女子左肩痛、下肢挫傷、意識清楚送大甲光田醫院救治。現場3台車嚴重凹陷成廢鐵，國道警方指出，3名駕駛都沒有酒駕，目前正在釐清肇事原因中。

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(中時 )