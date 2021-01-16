台北市一名女子到東區知名餐廳吃飯，期間服務生不慎打翻牛肉湯，潑灑到女子的身上，服務生立刻道歉，並提出衣物送洗、賠償女子的餐費，隨後也送上小菜招待，但女子卻堅持同行友人心情大受影響，且三人用餐價格也不高，因此要全桌免單，被店家拒絕後還PO網公審，但網友卻一面倒挺業者，吃相太難看了！不要得理不饒人。

一名男網友日前在臉書社團《靠北餐廳2.0》上分享，女友和朋友們7日晚上去東區知名餐廳吃飯，一位服務生上菜時，不小心把牛肉清湯灑到女友身上，而服務生道歉後，也積極提出是否要賠償或衣服送洗等解決辦法，但女友認為送洗衣物解決不了褲子濕掉的問題，便拒絕了。

男網友指出，女友認為此事讓同桌用餐的友人心情大受影響，便提出整桌免費的要求，服務生聽了面有難色地說，可能只有一人能免單，其他的要請示主管。後來店長也出面道歉，說服務生不是故意的，並解釋因食材成本，無法與總公司交待，所以無法整桌免單，但餐廳有投保，可拿就醫證明索賠。

原PO女友不滿表示，「你不方便沒關係，但也不站在客人角度想想，今天跟朋友出來吃飯，結果被倒了整褲子都是牛肉熱湯你會開心嗎？要求整桌免單真的不過分。」並指出當天一個人的餐費在300元以內，要求免單真的不過分。

結果店長絲毫不退讓地說，「那你要我賠什麼嘛？整桌免單嗎？還是賠償妳跟朋友的精神損失呢？沒關係，歡迎po網讓大家公審，我就怕你們不po，拜託讓大家公審看看，我們店裡都有錄影跟錄音，我們都可以提供證明。」說完便甩頭走人。

吃飯被湯潑到，女要求整桌免費，遭店家拒絕後，服務生事後也有傳簡訊詢問女子狀況。（圖／翻攝自靠北餐廳2.0）

男網友表示，服務生隨後送來三道小菜招待他們，但女友與朋友們因為店家的處理態度胃口盡失，根本就不想吃了，三人很快就離開現場，而服務生後來也在12日傳簡訊給女友致歉，從截圖中可見，對方不僅關心原PO的女友是否遭燙傷，也主動詢問衣物送洗與賠償的細節，讓他看了大嘆，「店長仍沒有要解決事情，為他的言語及態度道歉，也完全沒有承擔責任的能力。」

不過，網友看完卻一面倒支持店家，「同為餐飲業，整桌免單實在太過，其實可以要求補償送洗衣服的花費」、「不要得理不饒人」、「送洗不能解決問題，但全桌免單可以？」、「臉皮真厚！真敢說，湯灑了其他人就不能吃飯，會不會太玻璃心？」、「吃相難看」、「照這邏輯，要是十個朋友去吃也通通免單？」

後來疑是親友團的人也到該店家的Google評論區留下一星負評，得知整件事情的網友們則紛紛湧入幫店家補血，「看到某樓討拍文，讓我白眼翻到背，去過這家店多次，每次用餐都很愉快，服務員有禮貌、店長謙和有禮，忍不住上來幫忙補星」。

吃飯被湯潑到，女要求整桌免單，網看完卻一面倒挺店家，也紛紛到Google評論區幫忙補血。（圖／翻攝自Google評論）

(中時新聞網)