台北加碼GO自由行補助已開跑，國內訂房網AsiaYo攜手新興計程車大隊yoxi強強出擊，聯合助攻「台北加碼GO」，為消費者打造最便利的優惠服務，一站搞定住宿加交通，活動自15日開跑，只要成功下訂AsiaYo台北加碼Go的飯店，即享yoxi與AsiaYo聯手推出之搭車金神秘好禮，再領取1000元台北市補助，詳情請見AsiaYo活動說明頁 (乘車金無低消、裝置、新舊用戶限制)。

申請3步驟搞定1000元訂房補助，和泰yoxi加碼20萬搭車金

此外，民眾可以透過 AsiaYo的三步驟懶人包帶你領「台北加碼GO」補助超簡單，上AsiaYo網站點擊「台北加碼GO」的按鈕篩選補助旅宿，訂房時勾選「申請」，下訂完成後至台北加碼GO觀網上傳身分證件並於入住時出示證件即可，3分鐘即可完成申請。除此之外，去年開始營運的和泰「yoxi」小黃團隊大力相挺大方送20萬乘車金，於AsiaYo訂房每位房客可獲一張100元專屬優惠，共2000張名額。

台北加碼GO補助，全國國民都能領1,000元 !

除了千元補助，旅客入住後更將獲得雙層觀光巴士單次電子票2張，上車時只要掃描Email內的QR-code就可以攜伴同遊台北。透過AsiaYo訂房再送100元獨家yoxi搭車金，優惠碼名額共2000張，單張面額為$100，每位訂房房客可獲一張專屬優惠。

此外，「台北加碼GO」不限定外縣市民眾申請，即使台北人也都能申請，農曆春節前後期間（假日前一晚除外）、上班日前一晚也提供補助，每一身分證字號限使用一次。

第一階段補助 至1月31日前，第二階段2月1日至3月7日各補助5萬名，滿5萬人當日不會因滿額停止收件，無論現場有幾個人，在23點59分59秒前踏入旅館完成入住程序的旅客，皆可以申請補助，滿5萬人隔日起無法領取補助。

(中時 )