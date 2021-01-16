北市士林區忠誠路1戶民宅，昨（15）晚因為鄰居聞到異味報警，獲報警消到場破門而入後，發現1對6旬李姓兄妹於陽台輕生，93歲的母親則病逝躺在臥室。警方在現場發現1封遺書與100多萬現金，內容表示這筆錢要給表弟，初步調查，兄妹倆的母親過世後，決定跟媽媽一起走。

據《聯合報》報導，住在同棟的李家兄妹表弟，得知消息立刻趕回家，他透露，李家兄妹生前都是從業務工作退休，未曾提過有經濟上的困難，日前經過他們家曾有聞到惡臭味，本來以為是老鼠造成的「我到現在還一頭霧水，怎麼會發生這種事情？」。

警方調查後指出，66歲李男與64歲的妹妹在家中陽台輕生，因鄰居難忍惡臭，由里幹事通知警消破門進入，還在臥室裡發現已病逝的93歲母親。

李氏兄妹在現場留有遺書，內容提到，母親前不久過世，他們決定與母親一起離開。另張紙條則寫下100萬現金是要拿給表弟還債，另外10萬是給阿姨協助處理後事。

警方根據內容調查，兄妹倆的老母親去年12月25日過世，現場勘驗無外力入侵情形，初步排除他殺可能，已暫時將3人遺體移置殯議館，將通知檢方相驗。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時新聞網)