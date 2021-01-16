美國總統川普鼓吹人民闖進國會，並攻佔美國國會大廈，讓他遭眾議院發起彈劾案，對此有不少反對他的民眾，認為應該要將他當年客串經典電影《小鬼當家2》的片段刪除，對此當年主角麥考利克金（Macaulay Culkin）也在推特做出回應。

川普落選後，鼓吹川粉闖進國會掀起暴動，釀成警民雙方共5人死亡的憾事，也加深人民對他的不滿，因此便有人在推特發起將他當年在電影《小鬼當家2》客串的片段刪除，甚至還有人希望換成當年主角，也就是如今已經40歲的麥考利克金，對此麥考利不僅轉發該則貼文，還在網友上傳「P掉川普」的片段上留言「Bravo」，表示相當贊成網友的想法。

網友上傳《小鬼當家2》「P掉川普」的片段，麥考利克金回應「Bravo」。（圖／Macaulay Culkin推特）

至於當年為何川普會客串該片？導演克里斯哥倫布（Chris Columbus）透露當年拍攝的場地是租下川普名下飯店，雖然支付了租金，但飯店業者卻附上得讓川普客串的條件，而在試映後眼見觀眾反應相當熱烈，才會一直保留該片段沒有刪除，也留下了川普曾「進軍演藝圈」的足跡。

過去曾以《小鬼當家》系列成為電影史上最賺錢的童星麥考利克金，成名後便沉迷於毒品，也讓大好前程就此瓦解，甚至傳出他因為吸毒過量死亡，不過當時他正與合作的樂團The Pizza Underground巡演當中，因此貼了一張昏厥假死由團員攙扶他的照片，並在Instagram嗆聲：「我們正在巡演，你們這群傻子。」砲轟傳出他死訊的媒體及網友們。

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(中時新聞網)