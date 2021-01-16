農曆春節連假將至，北市各大年貨商圈、花卉、蔬果、漁獲市場及百貨公司，預估將陸續湧入採辦年貨車潮，且因天氣不穩，恐怕影響日常交通車流，對此，北市政府警察局評估春節前4週的交通狀況後，決定從18日至2月9日在預警路段及易壅塞幹道沿線加強交通疏導，實施分階段交通疏導等措施。

北市警察局指出，目前已參照台北市交通管制工程處交控中心提供的預警路段，實施分階段下午尖峰交通疏導勤務提早到崗措施，預計每週都會提早30分鐘，並視實際車流延後收勤，由執勤員警及義交確實執行「路口淨空」及「加強違停取締」，以提供市民順暢交通好品質。

年節車潮恐暴增！北市警18日起提前交通疏導 讓民眾順暢採買過好年。（北市交大提供／吳康瑋台北傳真）

警察局強調，除增派員警、義交加強疏導、保持路口淨空外，北市警局亦持續派遣「交通快打機動隊」，於易壅塞高架路段、聯外橋樑加強巡邏、掌握路況，如遇交通事故、拋錨車立即趕往現場排除，以減低交通衝擊，如影響範圍擴大，接續啟動「交通快打機制」擴大疏導範圍，並運用警廣路況插播、資訊可變標誌CMS加強宣導，全力疏解車流。

警察局也鼓勵民眾多搭乘大眾交通運輸工具，以行動支持綠色運輸，若需自行開車時，因過年前車流量較不穩定，行經車多地點時，請耐心配合員警或義交指揮，小心駕駛；「耐心多一點，安全也會多一點」，北市警局與您一同安心順暢過好年。

(中時 )