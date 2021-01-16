灰狼明星中鋒唐斯的命運是否太過悲情了！唐斯16日發布IG動態坦承，自己新冠檢測呈現陽性，必須立即接受隔離，畢竟他的母親去年4月才因新冠肺炎病逝，如今卻換他感染新冠肺炎，直接造成16日上午的灰狼與灰熊之戰宣告延期舉辦。

「在今天比賽之前，我收到另一個壞消息，我的新冠病毒檢測呈現陽性，我將立即接受隔離，遵守一切規定，」唐斯表示，「我每天都向上帝祈禱，希望這個病毒消失，我也請求各位嚴肅對待這個病毒，採取一切必須的防護措施。」

「我們沒法靠自己力量阻止病毒擴散，必須一起努力，」唐斯說，「想到我的家人，特別是我的姐姐與父親，又要為了家人感染病毒擔心受怕，我們不清楚這個病毒最壞結果是什麼，這讓我心碎，我跟我的姪女與姪子保證，不會變成一個小盒子放在奶奶旁邊，我會戰勝病毒。」

根據灰狼總裁羅薩斯今天表示，過去兩天球隊有2人新冠檢測呈現陽性，其中1人觸發追蹤機制，如今唐斯也公開坦承自己中鏢，也讓灰狼今天比賽無法湊齊8人上場，只好宣告延期，這將是本季因為疫情延期的第13場比賽，未來只會更多場罷了。

(中時 )