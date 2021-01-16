一名男網友PO求救文，稱女友堅持分手，無論他如何求情、認錯，對方都無動於衷，實在沒有辦法了，希望網友幫忙想想有沒有挽回餘地。結果原PO一分享兩人對話，網友一面倒力挺女友，誇她分手是對的！

這名被分手又被圍剿的原PO，上臉書社團「戀愛公社」分享對話截圖，稱女友向他提分手，且態度堅決，無論他說什麼都沒用，盼網友教他幾招，讓女友回心轉意。

詭異的是，對話中有伏筆，男方除了道歉，突然冒出一句「我知道這陣子妳都在忍」，莫名轉折讓網友眉頭一皺，直覺「事情不單純」，順著往下看，真相大白。

女友啟動自走砲模式，劈哩啪啦打一串話，「自從我去上班，你整天廢在家」、「我沒要你付房租付水電，家事也要做吧」、「年紀也不小了，還是月光族」、「一點點小傷就不想工作」、「希望你以後能夠會想」。

網友看完後相當認同女方，對她的決定高度肯定，「女生真棒！這樣就對了」、「男生為什麼敢把對話貼出來啊」、「你還是別耽誤別人吧」、「復合？傻了嗎」、「不去工作又不做家事，你都在幹嘛」。

有女網友建議原PO「先存個100萬再去求復合」，原PO竟回「有了100萬，她早已成人妻」，氣得女網友回嗆「你那麼廢，她幹嘛嫁你，合理啊！」

原PO秀對話截圖，反遭網友一面倒贊成分手。（翻攝戀愛公社臉書）

女方直指男友不上班又不做家事，不如自己一個人比較好。（翻攝戀愛公社臉書）

(中時新聞網)