哈登(James Harden)還在跟休士頓火箭鬧彆扭的時候，前隊友考辛斯(DeMarcus Cousins)就已發過牢騷，「在他(哈登)那次發言之前，他就已經很不尊重球隊了。」哈登前幾日在賽後受訪時表示，火箭是一支無藥可救的球隊。考辛斯說：「他(哈登)對待訓練營的態度，他報到的方式，球場外的舉動，他很早就藐視球隊了，這並非前一晚才發生的事。」

火箭本周連兩戰在主場被洛杉磯湖人痛宰，正是士氣低落的時候，身為一哥的哈登卻狠狠唱衰球隊：「我們距離衛冕軍(湖人)和那些頂級球隊差太遠了，從這兩場比賽就能看出。」

沃爾(John Wall)說：「如果隊上某人無心作戰，我們很難有所作為，無法打出團隊比賽。我不得不承認，我們之間(跟哈登)有一點磨擦，我只能說相處得不算是很好的程度。」

加盟布魯克林籃網之後，哈登回應媒體說：「我沒有不尊重任何人。那幾個人才剛來火箭而已，我在火箭很久了，歷經球隊的大風大浪。我只是單純認為火箭不具爭冠實力，在職業生涯的這個階段，我是很想要爭冠的。」暗示考辛斯和沃爾在火箭還很菜，沒資格指責哈登這位老鳥。

如果稍早個幾年，哈登、考辛斯、沃爾絕對算得上是一組「三巨頭」，可惜他們來的全不是時候，考辛斯、沃爾都是阿基里斯腱傷癒，哈登則是對火箭徹底死心，吵著要出走最後如願轉隊，暫時解除了火箭內部矛盾。

(中時新聞網)