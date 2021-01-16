港星杜汶澤最近跟隨黃秋生腳步來台發展，上月他抵台籌備新節目《尋找他媽的故事》，分享來台生活的香港人生活。早年他和「周董」周杰倫曾在《頭文字D》合作，昨(15日)他在臉書分享周董近照，大虧周杰倫發福，笑說：「這個難道就是傳說中的『秋名山肥仔車神』？」

48歲杜汶澤早年演出《頭文字D》、《無間道》等電影走紅，2005年和交往5年的田蕊妮結婚，2012年以《低俗喜劇》入圍第49屆金馬獎最佳男主角提名，2014年他支持太陽花學運遭大陸封殺，去年他則和何韻詩等人因支持反送中立場引來不少風波。

杜汶澤發文酸周杰倫。（圖／翻攝自杜汶澤臉書）

去年世界衛生組織（WHO）高級顧問艾沃德（BruceAylward）被港媒詢問台灣是否會被世衛組織重新接納，艾沃德沒正面回應，直說：「我們已經談過中國了，你看中國各個地區，他們其實都做得很好」，影片引來杜汶澤轉發，寫下：「WHO is shit , no questionmark.（世衛組織是狗屎，無庸置疑的）」。

杜汶澤最近來台開節目。（圖／中時資料照片）

天王周杰倫最近監製電影《叱咤風雲》在台灣舉行首映活動，他也罕見跟老婆昆凌公開同台放閃，先前被虧愛喝奶茶所以幸福肥的周杰倫看似有點圓潤，杜汶澤便在臉書曬照片並酸：「這個難道就是傳說中的『秋名山肥仔車神』？聽人講有錢就是任性！難道我是因為窮所以才有好身形？」有朋友回：「杜生你私下教他（減肥）啦」，杜汶澤回：「好少聯絡中國 artist（藝人）」，而周杰倫方面對此暫無回應。

(中時新聞網)