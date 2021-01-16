好市多神級丼飯來了，肉多到白飯隱身，網超驚艷。（圖／翻攝自好市多論壇）

好市多神級丼飯！一名網友近日逛好市多發現新產品「鮭魚親子丼」，只見餐盒中，有著滿滿肥美的煙燻鮭魚肉，中間還不吝嗇放上一大坨的鮭魚卵，份量十足的配料，直接讓下層的白飯隱身，超有誠意的餐盒引發網友討論，感覺很划算耶！外面買鮭魚不便宜，想買都買不到。

一名網友昨在臉書社團《好市多商品經驗老實說》發文分享，意外發現新產品！逛好市多驚見「鮭魚親子丼」，買回家嚐鮮後，個人覺得很好吃，其中煙燻鮭魚的份量十足，不過，缺點是吃完之後，餐盒底下出現一層油。

該名網友表示，這款新產品的鮭魚份量真的爆炸多，建議大家可以分成四等份來吃，搭配不同的吃法，比較不容易吃膩，並推薦第一部份可以吃原味；接著可以加點茶製成「茶泡飯」來吃；也可以用海苔捲成飯捲；最後則是再多加一點飯，弄成丼飯吃。

從原PO分享的照片中可見，一盒鮭魚親子丼中，除了有滿滿的鮭魚肉之外，中間還擺著一大坨的鮭魚卵，誠意十足的分量，引發網友討論，不少人留言表示，「外面買鮭魚很貴啊！這感覺有划算」、「想買沒買到」、「好吃但很油」、「感覺不錯！」

另也有不少網友針對「底下一層油」回應，「鮭魚沒有油就要懷疑了」、「魚油讚讚」、「這種油是好油」、「魚油很貴的」、「魚油多吃點，比豬油好」、「那不是油是DHA，對，我都這樣告訴自己」、「怕油不要吃鮭魚」。

(中時新聞網)