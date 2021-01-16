台灣黑熊布偶近日成為美台友好象徵。繼美國駐聯大使攜帶布偶至聯合國總部後，駐美代表蕭美琴今天與美國務院國際組織局資深官員普萊爾會晤，黑熊布偶也同框湊熱鬧。

先前擔任美國國務院國際組織局代理助卿的普萊爾（Pamela D. Pryor）今天與蕭美琴在國務院內會晤，國際組織局會後透過推特（Twitter）分享會面合照。照片中兩人手中共同握著一隻可愛台灣黑熊布偶，十分搶眼。

國際組織局逗趣表示，普萊爾與蕭美琴今天談論台灣對全球衛生與繁榮作出的傑出貢獻，有位擔任「特別訪客」的台灣黑熊一起加入她們，「永遠歡迎他（台灣黑熊）來」。

普萊爾則推文說，今天很高興歡迎蕭美琴來到國務院，討論美國對擴大台灣全球舞台角色的支持。她表示：「台灣有許多能與世界分享的，也有歷史悠久的正面國際參與經驗，是時候停止將台灣排除在外。」

蕭美琴告訴記者，黑熊布偶是由紐約台僑社團Keep Taiwan Free製作，她今天親自帶一隻送給普萊爾。

台灣黑熊布偶近日在美台互動中曝光度越來越高。駐紐約辦事處14日分享美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）在聯合國紐約總部內的背影照，照片中她的黑色手提包就有隻探出頭來的可愛台灣黑熊布偶。

去年9月克拉夫特在推特分享參加台灣、美國與日本合辦的「全球合作暨訓練架構」（GCTF）視訊工作坊的照片，背景也擺放著一隻台灣黑熊布偶。

(中央社)