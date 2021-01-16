日本東京鄰縣埼玉縣的戶田中央綜合醫院發生武漢肺炎群聚感染，截至1月14日，已知住院的病人與職員共310人確診，其中31人死亡。

日本放送協會（NHK）報導，位於戶田市的戶田中央綜合醫院去年11月首度查出有職員確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），之後陸續查出有人確診。截至1月14日患者與職員多達310人確診，其中31名住院患者死亡。

埼玉縣政府對於發生院內感染一事正在調查感染擴大的原因。

戶田中央綜合醫院被中央政府指定為救災時的據點醫院，屬區域的核心醫院，但因發生院內感染，目前暫停收治患者及急診。

1月6日埼玉縣政府與厚生勞動省（相當於衛生福利部）的防止群聚感染小組成立聯合防疫小組，對戶田中央綜合醫院進行防疫指導，希望協助這家醫院恢復醫療機能，院內感染情況目前正逐漸平息。

埼玉縣政府表示，希望中央能支援，讓這家醫院早日恢復醫療功能，維持區域的醫療體制。

(中央社)