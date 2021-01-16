【愛傳媒葉元之專欄】蘇貞昌任行政院長兩週年，還大張旗鼓開記者會吹噓，說自己政績多好多好。

實在讓人不懂，行政院長是總統任命的，政績直接跟總統報告就好，開記者會宣傳自己，是在為2024鋪路嗎？

在這邊提醒蘇貞昌，有一件事情不知道是忘記，還是害怕想起來，或是當初2018在選新北市長時，就是擺明在騙票？

蘇貞昌2018年的政見，強打要在板橋客運站旁的大台北新劇院預定地（特專三用地），說要興建親子博物館。

他當時還批新北市政府效率不彰，讓那塊地淪為全台最貴機車停車場，如果由他來做市長，100天內一定取得土地。

蘇貞昌當時說，「我開闢的新板特區40公頃，保留3.3公頃的土地，要蓋中央已經答應的大台北歌劇院，擺了13年到現在還在停摩托車⋯⋯看的是讓人嚥氣，讓蘇貞昌來，我100天內一定取得土地，要為你建親子體驗博物館」。

但事實上，大台北新劇院無法興建，根本是民進黨造的孽，因為這塊地的管理單位是文化部。

馬政府時代，文化部早已同意委託新北市政府代辦劇院BOT招商，但蔡政府上任後翻盤，導致計畫胎死腹中。

而目前特專三的案子，反而是侯友宜比較積極。新北市政府前後拜會民進黨政府5次之多，從去年一月文化部陳報到行政院算起，已經在行政院躺了整整一年。

侯友宜曾當面向蘇貞昌爭取，拜託行政院盡速核定，但蘇卻回應，會找時間過去看看，「我來總是會好」，態度極其傲慢。

現在蘇貞昌當行政院長已經700多天，多出他當時承諾的100天甚多。有人辯護說蘇沒選上市長，當然不用兌現承諾，但是蘇當時的意思是，若他有權力，他會用最快速度處理此案，看到最貴停車場讓他很嚥氣。

難道選市長時會嚥氣，當行政院長時就不會嚥氣，可見當初就是在騙選票！

作者為新北市板橋區市議員

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)