【愛傳媒葉毓蘭專欄】台九線北宜公路即將在今年正式開始實施區間測速，規則卻爭議連連，甚至公路總局不適當的回應，引起了使用者們的強烈不滿。

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作為宜蘭出生，又長居新店接近四十年的我，對於北宜公路有很深的情感，北宜公路始於新店，經過石碇、坪林山區，越過最高點的石牌，沿著大金面山公路盤旋而下，即所謂「九彎十八拐」一下山就到了頭城，可以一眼看到蘭陽平原、遙望龜山島。宜蘭是我的故鄉，礁溪也有我幼年成長的記憶，過去回宜蘭，火車票一票難求，北宜公路的蜿蜒崎嶇，我總是暈的七葷八素，痛苦不堪，但沿途風景美不勝收。我在年假返鄉，雪隧濱海紫爆時，仍會選擇北宜。

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在國道五號通車之後，台九線不再是宜蘭人返鄉的優先選擇了，成為許多重機車友的最愛。但這次台九線的區間測速，因為訂定了40公里的速限標準，也在約五十公里的區段內設置了九段區間測速的點，引起譁然。有網友向我反映:

「北宜公路速限僅40，恐引起回堵造成合法用路人之不便，應依科學方式85分位法設定最佳限速為50-60，建議適度放寬。」他認為山路過低的速限，再加上區間測速，會迫使用路人於路邊違規停車等時間，或是於終點前過分減速造成追撞，並造成重型車輛(貨車)於用路時過度使用剎車，增加機械故障之風險，不可不慎。

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設定速限的目的，是要鼓勵駕駛人遵守限制速度並以合理的速度行駛，達到安全駕駛的目的，而不是通過警察上路執法、安裝科技執法設備監控強迫駕駛人遵守，因此，要在道路上設置合理的限速標誌，使駕駛人看到後就會按照限速值駕駛。合理設定限制速度也能減少超速的違法現象，降低執法成本，節省有限執法資源，還能降低車輛碰撞風險。警大交通系曾經做過關於車流速率研究報告，認為不論平均流量或是高流量的自由速率都是高於40公里的50~64公里左右。現在交通部公路總局獨排眾議，硬是訂定北宜公路的最高速限為40公里，真有科學依據?真有施行可能?

速度管理的目的就是控制車流速度在一定範圍內，此時即可提高流量更可促進交通安全，過低的速限不僅阻礙車流更會因速度差過高，而易生肇事，依交通工程設計理念，一般採85百分位速度為限速，惟仍不得高於該道路之設計速率，北宜公路或因彎道較多而採較低速限，仍建請主管機關全面了解該路之設計速率並調查車流速度之落點範圍，不宜以缺乏彈性之管制措施而引起民怨，是否可考慮部分區間測速路段限速50或60之管制作為，必要時可擇一路段試辦，觀其成效，進而全面檢討。

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#沒有知識也要有常識

#沒有常識也要和駕駛人通通氣

作者為立委、前警大教授

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(中時新聞網)