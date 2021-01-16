【愛傳媒LinBay 好油專欄】我真的奉勸農委會要好好做事，依照會內專業的人士的意見去規劃與執行，而不是迎合外行的上意然後搞的亂七八糟。

標章之亂每天都有新戲碼，農委會主秘1月15日出來說標章要從畜產會拿回來自己做，農委會本來就有農產品驗證法及相關的法令可以依循去設置台灣豬標章，但喊的很大聲做起事來卻亂七八糟，該新設的法令也沒設，導致台灣豬標章就是一個計畫等級的搞笑品。

蘇院長1月13日還出來說台灣豬標章是一種榮耀，一種通過審查的榮耀，如果真的是一種榮耀那為什麼業者紛紛撤銷標章呢？是榮耀還是毒藥？

農委會現在標章要拿來自行管理，要能依法開罰那接下來就必需擬定台灣豬標章管理辦法，然後再送立法院備查，之前相關法案的審查在立法院大戰了一次，未來如果又要送一次法案進去備查，民進黨立委應該很幹，本來可以一次解決的事情拖了兩次。

一開始依照過去已經有的經驗好好規劃好好做，不就好了嗎？

作者為知名評論人

照片來源：作者臉書截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。

(中時新聞網)