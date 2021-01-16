【愛傳媒特約記者吳思賢報導】國家圖書館推出的「台灣記憶展」，不但呈現大量珍貴史料，還結合了數位典藏、AR、VR等新科技，知識性與娛樂性都非常高，正值寒假到來，值得家長帶子女一同參觀。

很多人可能以為國家圖書館只有圖書，其實國家圖書館蒐集典藏了相當豐富的臺灣文獻史料，如日治時期臺灣明信片、各地老照片、舊籍、地方志、古書契、碑碣拓片等。為妥善保存臺灣歷史記憶，配合數位化發展，才建置了這整套「臺灣記憶Taiwan Memory」系統，相關資料陸續匯入，目前已收錄超過26萬筆詮釋資料，及270餘萬頁影像，數位資源持續增加中。

台灣記憶展的資料非常豐富，可以看到很多珍貴的台灣歷史，例如非常有名的森永牛奶糖，早從1915年在《台灣日日新報》刊登廣告還強調可以替代香菸，消除疲勞、增進元氣，是現代人的必需品。森永牛奶糖不只在台灣銷售幾十年，事實上其中的主要原料砂糖，就是來自台灣的甘蔗提煉，因為日本當時沒有生產砂糖。

國家圖書館副館長吳英美表示，國家圖書館不只典藏豐富，包括許多珍貴的善本書，例如元朝的《金剛經》，建築物本身也非常有特色，當年啟用時還曾經被評選為具代表性的建築。館方人員也指出，很多善本書價值驚人，有的一頁價值超過一錠黃金。

台灣記憶展的「日治時期臺灣明信片」，收錄4000餘幅國家圖書館特藏的日治時期發行明信片（絵葉書，エハガキ），明信片的圖樣呈現了都市街景、山川名勝、官舍建築、交通航運、農業物產、自然資源、風土民情、原住民族和政令宣傳等主題，為日治時期臺灣留下珍貴的影像紀錄。

台灣藝術大學1月15日安排了校外觀摩，數十位同學趁著期末來參觀台灣記憶展。台灣記憶展的AR、VR設備非常珍貴，建議有興趣的民眾可以避開寒假人潮，或是事前預約，以免排隊久候。

(中時新聞網)