大陸官媒新華每日電訊微信公眾號16日稱，「安徽廬江宣布進入戰時狀態，會不讓出城嗎？」「晉中宣布進入戰時狀態，外出返回是不是得隔離？」近期，隨著一些省分出現散發疫情或局部聚集性疫情，不少地方政府宣布「進入戰時狀態」。一些沒有新增確診病例、距離疫情發生地較遠的城市，甚至本省都沒疫情，也開始效仿。地方疫情防控中濫用「戰時狀態」表述，不僅會讓群眾困惑，增加不必要的恐慌，影響正常生產生活，也不利於防疫大局。

每日電訊表示，「戰時狀態」是借用軍事表述，只能用於特別嚴重、緊急、需要高度動員、大規模組織的事態。在疫情防控上，去年武漢保衛戰、湖北保衛戰，可用「戰時狀態」表述，以動員全社會眾志成城抗擊重大疫情。 但是，當下多點散發和局部集聚性疫情，與當初武漢、湖北不可同日而語。尤其是，經過一年來與新冠病毒的較量，大陸積累了很多成功、成熟的經驗，在中共中央統一部署下，各地履職盡責，完全能夠做到科學防控、精準防控，完全有信心遏制目前多點散發和局部聚集性疫情。即便為了形象表述用「xx保衛戰」，也與「戰時狀態」不可相提並論。

據指出，正因如此，各地不能隨意宣布進入「戰時狀態」。而且濫用「戰時狀態」，隱患也不少。一是濫用「戰時狀態」表述，可能傳遞錯誤的信號，在群眾中製造不必要的恐慌，甚至催生謠言、搶購等失序行為。 二是動不動就喊「戰時狀態」，容易麻痹民眾心理，淡化人們的「備戰」意識。「狼來了」喊多了，哪天「狼」真來了，真的進入較為緊急的狀態，需要與病毒短兵相接時，反而會喪失應有的警覺，關鍵時刻「掉鏈子」，影響抗疫效果。

據表示，三是濫用「戰時狀態」表述，也有懶政之嫌。如果缺少應對疫情風險的能力與辦法，不是通過科學措施、細緻工作來紮緊抗疫的籬笆，而是試圖通過簡單的口號、以「最小的代價」來達到最大動員效果，實際上與中央「精準防控」精神相悖，是作風不嚴不實的一種表現。 當然，一些地方用「戰時狀態」表述，是想表現出一種積極抗疫的姿態。但是，疫情防控的決心大不大、手段靈不靈，無關口號，關鍵靠實幹。這些天，有的地方宣布進入「戰時狀態」，火車站、機場防疫卻漏洞百出；有的地方已有群眾議論，覺得「戰時狀態」跟平時似乎沒有什麼區別……

每日電訊強調，面對冬季新的疫情防控形勢，切勿濫用「戰時狀態」，要按既有制度安排，嚴格依據疫情實情發布防疫等級，落實落細防疫措施，少一些簡單粗暴，多一些及時、準確的資訊發布。要實事求是地做好動員工作。

總之，科學防控、精準防控，既不能「重炮打蚊子」，也不能「掃把趕惡狼」，各地防疫等級要與疫情情況匹配，這樣才能真正打好疫情防控阻擊戰。

(中時 )