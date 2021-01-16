每當天氣一轉冷，第一個念頭就是...吃鍋!!那種將海鮮、肥牛一起在滾熱的鍋中涮呀涮的，

這美味實在是完全令人無法抗拒，就算是吃到一個膽固醇過高的概念也是心甘情願！

位在東區國父紀念館附近的碼頭老火鍋正好開幕滿一年，這年頭還敢在台北東區挑戰飽和度高的麻辣火鍋市場，是件有勇氣的難事，要吃出新意除了在麻辣鍋底下功夫，也得在食材上有更多琢磨，千篇一律的標榜取材重慶四川，數十種食材加入靈魂郫縣豆瓣醬已是每間麻辣鍋必備良方，儘管碼頭老火鍋如法炮製，但不同的是涮煮的食材多了變化，一改傳統肉盤形式，讓麻辣鍋更貼近川味!!

【碼頭老火鍋】川味十足精選功夫菜（圖／BEEMEN蜂報提供）

這家每次來幾乎都是客滿的狀態，看來這家叫做「碼頭老火鍋」的鍋店，實力果然不容小覷。

鍋底內的凍豆腐與鴨血第一次有附在湯裡，如需添加第二次則是要加點！我很喜歡他們家的凍豆腐，店家自製的凍豆腐，口感綿密吸附滿滿湯汁，真的非常涮嘴！不愛凍豆腐的人都會被它圈粉！鴨血自然也不再話下！柔軟的身段，滿是湯汁的注入，相當有滋味。

【碼頭老火鍋】川味十足精選功夫菜（圖／BEEMEN蜂報提供）

湯底自然也十分厲害！看這滿滿的辛香料，店員再三叮嚀，麻辣湯底不建議喝，使用了將近二十種中藥材熬製與紅青花椒拌炒而成的重慶麻辣湯底，不死辣不死鹹！還帶點微麻的爽快滋味，湯頭真的很讚，也難怪多數人都被老碼頭給捕獲身心。

白湯採用豐富的蔬菜為基底與豬骨熬製，濃順馥郁的滋味，相當暖胃！這兩款湯底分別是力與柔的結合，事實的解膩，搭著蔬菜、海鮮等，那可是對味！可切記不要將時蔬往麻辣鍋丟，你會後悔的。

【碼頭老火鍋】川味十足精選功夫菜（圖／BEEMEN蜂報提供）

炸酥肉也是現點現炸，換言之上桌可以當小菜直接單吃，如果冷了再丟到麻辣鍋裡沾點辣油也是另一種吃法；以富有嚼勁的豬後腿肉抓醃再裹粉油炸，比宜蘭卜肉更為精緻些，皮薄肉彈且香氣著重椒麻和濃厚的孜然味，光單吃都很下飯，如果喜歡麻辣鍋加排骨酥的話，可以點炸酥肉換換口味!

碼頭老火鍋從國父紀念館2號出口步行約五分鐘即可抵達，也算是鬧中取靜的巷弄之中，而且店開得非常晚，如果偏愛消夜吃麻辣鍋這間很可以!!!

【碼頭老火鍋】川味十足精選功夫菜（圖／BEEMEN蜂報提供）

【碼頭老火鍋】川味十足精選功夫菜（圖／BEEMEN蜂報提供）

【碼頭老火鍋】川味十足精選功夫菜（圖／BEEMEN蜂報提供）

【碼頭老火鍋】川味十足精選功夫菜（圖／BEEMEN蜂報提供）

【碼頭老火鍋】川味十足精選功夫菜（圖／BEEMEN蜂報提供）

(中時新聞網)