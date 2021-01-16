Supreme、 Nike 準備幹大事啦！在很久很久以前，就為大家帶來雙方即將聯手，讓 2003 Nike Dunk SB Supreme 回歸的消息，等待總是煎熬的，但也都是值得的，如今第一波配色 Hyper Blue 曝光啦！準備好用鮮黃的滿天星閃耀全場嗎？在看圖輯之前，大家先勒緊褲帶，忍耐都是值得更好的！

2003 年是 Supreme、 Nike 第二次合作，當年選擇以高筒 Dunk High 作為球鞋基底，而今要釋出的版本是低筒 Dunk Low，第一波曝光的配色是 Hyper Blue ，以藍白作為著要顏色搭配，白色皮革鞋面，搭配來藍色皮革花紋，而在眾多細節亮點中，鞋身側邊鮮黃的星星絕對是最大亮點！鞋帶扣上的金色金屬質感 Supreme 更霸氣宣示身份地位，另外「World Famous」的吊牌也象徵 Supreme 的精神標語，如此具紀念價值意義的鞋能不收嗎！期待更多發售日程釋出！

Supreme x Nike Dunk Hyper Blue 重磅來襲（圖／BEEMEN蜂報提供）

Supreme x Nike Dunk Hyper Blue 重磅來襲（圖／BEEMEN蜂報提供）

Supreme x Nike Dunk Hyper Blue 重磅來襲（圖／BEEMEN蜂報提供）

Supreme x Nike Dunk Hyper Blue 重磅來襲（圖／BEEMEN蜂報提供）

Supreme x Nike Dunk Hyper Blue 重磅來襲（圖／BEEMEN蜂報提供）

Supreme x Nike Dunk Hyper Blue 重磅來襲（圖／BEEMEN蜂報提供）

Supreme x Nike Dunk Hyper Blue 重磅來襲（圖／BEEMEN蜂報提供）

(中時新聞網)