國民黨將於今年7、8月間改選黨主席。國民黨中央評議委員、台中市議員冉齡軒分析直言示，目前江啟臣連任態勢佳，值得注意的是，高雄市前市長韓國瑜，屬黨內非典型政治人物，又有強大的爆發力與政治魅力，除非韓出來角逐，才有可能衝擊江連任。

冉齡軒今日接受香港媒體《中評社》訪問表示，目前可能參選黨主席的人有朱立倫、連勝文、韓國瑜，朱雖動作頻頻但目前看來缺乏發揮舞台，連雖有父親前副總統連戰的支持，但本身風格類型可能與江太過相似、黨員取向恐重疊，對已做出成績且有立委身分加持的江而言，威脅較小。

冉齡軒指出，韓國瑜是其中最有爆發力的人選，因為他不只能團結黨員、鞏固深藍支持者，還可以讓死忠的韓粉願意支持國民黨，改變過去韓粉挺韓但未必挺藍的狀況，成為提振、挹注藍營的一股力量；不僅如此，由於韓是國民黨內非典型政治人物，更具有鮮明的政治魅力，除了能將國民黨員支持者極大化，還能吸引軍系黨員支持，過去因改革路線、黨務問題對江啟臣不諒解的黨員，可能都會轉支持韓。

針對江啟程的選情，冉齡軒認為整體而言，形勢堪稱穩固，雖然近期爆出人事安排及募款爭議，但那都是小事，對江的威望影響不大，尤其黨中央在江領導下，於在野抗爭、議題發動等表現上都算亮眼，除非韓國瑜出來選，否則爭取連任應不會有太大阻礙。

(中時新聞網)