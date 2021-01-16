高雄市鳳山區一棟5層透天厝，昨（15日）晨四時許，一起惡火造成3死1重傷悲劇，其中70歲程姓阿嬤倒在3樓樓梯走道、10歲大女兒在2樓浴室，2人經送醫後宣告不治，33歲武姓母親抱著1歲女嬰在三樓外牆墜地身亡，女嬰重傷仍在搶救中。針對祖媳孫三代死亡原因，消防人員惋惜表示，如果死者當時關上門在房裡等待救援或直接逃下樓，3人都有可能獲救。

這起火災發生時，武姓母親站在三樓外牆窗台，一手抱著一歲女嬰，一手緊抓窗條，在烈火中等待救援15分鐘後，因火焰逼近，縱身跳至鋁梯時，不幸踩空墜地，武女當場不治，女嬰命危送醫急救，目前情況不樂觀。

火勢控制後，消防人員在屋內發現70歲程姓阿嬤，倒在3樓樓梯走道，10歲孫女在2樓浴室，2人經送醫後宣告不治。

據「自由時報」報導，消防人員惋惜表示，母女3人睡在3樓主臥室，房內無嚴重火煙，若當時能關上門躲在房內，是最好的待救方式，至於阿嬤如果直接逃下樓，就可避免煙囪效應，遭濃煙阻斷逃生動線。消防人員提醒，浴廁門多為塑膠材質，不耐高溫，應待房內，用衣物塞住門縫阻煙等待救援。

(中時新聞網)