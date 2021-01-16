向來說話沒經大腦的《TNT》球評「惡漢」巴克利，這次又說出引發眾怒的爭議話題，因為他在節目中表示，職業運動員應該在接種新冠疫苗時擁有優先特權，理由是他們交了很多的稅，完全沒把一般老百姓的安危放在眼裡，自然引爆眾怒。

「我聽說一共有3億劑疫苗，應該先給這些NBA、NFL與NHL球員各發1000劑，聽著！畢竟這些球員交了多少稅啊，」巴克利說，「讓我重複說一遍，因為這些職業球員交了這麼多的稅款，所以他們就應該擁有優先接種疫苗的權利。」

一旁的節目主持人肯尼史密斯眼見苗頭不對，連忙阻止巴克利繼續說下去，更強調無論賺了多少錢，都不能跟生死問題掛勾，儘管巴克利還想開口，史密斯清楚他們不能再討論這個話題了，「我們不能再聊下去了，我覺得你別再說下去了。」

畢竟去年新冠疫情在美國爆發之際，不少NBA球員提前接受新冠檢測，已讓不少美國民眾感到憤怒與不爽，如今巴克利又提出這種職業球員提前接種新冠疫苗的言論，自然只會越幫越忙，假如NBA真的再享這種特權，只會遭到外界謾罵而已。

(中時 )