90年代紅透半邊天的玉女掌門人葉蘊儀，當年上節目因為發音不標準，把十九歲說成「洗腳水」，因此在台灣演藝圈走紅，近來淡出螢光幕多年的她，不僅參加實境秀節目《一切從失婚開始》分享過來人經驗，去年12月更跨界轉戰直播，讓粉絲驚喜不已。

葉蘊儀去年12月跨界轉戰直播，不僅以本名「葉蘊儀GloriaYip」作為直播帳號，還以每2天直播一次的頻率和粉絲分享日常，風格定位在「可愛、做自己，I’m so cute」，沒想到竟深受粉絲歡迎，13日生日直播粉絲更是不斷斗內禮物，祝賀圖案和留言更是未中斷過，足以見得葉蘊儀人氣依舊，而她也透露目前已經熟悉各種直播功能，至於家人則是還不知情，因為想要保持秘密，到時給他們一個大驚喜。

葉蘊儀歡慶生日，許願希望每天都能開心。（圖／gloriayipwanyee IG）

葉蘊儀在生日直播不免俗許下生日願望，就是希望疫情早點趨緩，大家能恢復昔日的日常生活，此外對於粉絲有求必應的她，也應粉絲要求重現「我19歲」的經典台詞，此外更預告本月19日將以「甜蜜19歲」為主題，並於晚間7點播出特別節目，希望能與各國粉絲一起走入時光隧道話當年。

當年葉蘊儀抓包前夫外遇要求離婚，反被指控貪慕虛榮、「性慾過強」讓人無力招架，遭汙名化後導致「清純玉女」淪為「慾女」，加上復出演藝圈身材走樣，只能淪為跑龍套角色，不過這未讓葉蘊儀喪志，反倒重返校園花7年時間完成藝術碩士課程，甚至狂減18公斤恢復昔日玉女模樣，還突破尺度半裸泡牛奶浴拍攝寫真，讓人看到不同以往風格的葉蘊儀。

(中時新聞網)