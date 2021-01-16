美國國家公園管理局今天表示，由於維安考量，華府國家廣場即日起將關閉，直到總統當選人拜登20日就職典禮後才會重新開放。

美國國家公園管理局（National Park Service）表示，應負責護衛總統的特勤局（Secret Service）要求，華府國家廣場（National Mall）從今天上午11時開始禁止入內，至少關閉到21日。拜登將於20日宣誓就職，正式成為美國第46位總統。

管理局在聲明中說，華府國家廣場奉令關閉，「以確保國土安全部為第59屆總統就職典禮所指定的『國家特別安全活動』區域內安全及維安無虞」。

綠草如茵的國家廣場是美國民權鬥士馬丁．路德．金恩（Martin Luther King Jr）發表歷史性演說「我有一個夢」（I Have a Dream）的所在地，而4年1次的美國總統就職典禮，一直以來都會讓國家廣場擠滿觀禮人潮。

這次就職典禮前，美國總統川普的支持者曾在6日闖進國會大廈，試圖中斷國會認證拜登贏得去年11月3日大選程序後，維安情勢前所未見。

法新社報導，維安官員已警告，武裝的極端川粉可能將攜帶爆裂物，恐在未來一週對華府造成威脅。數以千計國民兵已部署華府，而街道已豎起混凝土路障。

美國國家公園管理局表示，「那些持有許可的人」能在美國海軍紀念館（United States Navy Memorial）和約翰馬歇爾公園（John Marshall Park）這兩個區域示威。

(中央社)