紐約洋基簽回打擊王之後，再度出手買下兩屆賽揚獎投手「機器人」克魯伯(Corey Kluber)！美媒16日接力爆料，洋基出價1年1100萬美元(約台幣3億)，雙方已達成共識，克魯伯體檢通過之後就可加盟。這表示洋基簽回先發投手田中將大的機率可能減小，克魯伯算是較便宜的替代人選。

34歲的克魯伯一度是聯盟威名赫赫的投手，綽號「機器人」是來自他泰然冷靜、機械般的強悍戰力。克魯伯早年被聖地牙哥教士隊發掘，還在農場時就被交易給克里夫蘭印地安人，效力9年摘下兩座美聯賽揚獎，被評為該隊50年來最優秀的投手。

2016年世界大賽第7戰，克魯伯登板失利(4局被打4分)敗給芝加哥小熊，痛失冠軍。2018年是克魯伯最後一年健康的完整球季，繳出20勝7敗、2.89自責分率的佳績。但隔年被強襲球打斷手臂，此後受到傷勢困擾，跟他的印地安人前輩克里夫李(Cliff Lee)、沙巴西亞(CC Sabathia)一樣，即將獲得高薪合約之前就被賣出。

克魯伯在德州遊騎兵因傷只投了1場，被100萬美元買斷成為自由球員，還必須自辦測試會來吸引球隊上門。所幸大家仍看重他往日的威名，25隊派人察看，他四縫線時速跌到90英里(約145公里)，但健康狀況良好，洋基出手簽1年。他是時運不濟的英雄，職業生涯已接近後段，在此之前只有3季拿到千萬年薪，10年累積6000萬美元薪資。

(中時新聞網)