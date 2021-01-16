家中施工被鄰居貼紙條，內容曝光讓2.6萬人看哭，誰說文字沒溫度，鄰居太貼心了。（圖／翻攝自爆廢公社）

千金難買好鄰居！一名網友分享，家中最近正在施工，某天鄰居在門上貼了張紙條，本以為是留言抱怨，結果對方只是來詢問施工的時間，表示自己是考生，若知道時間便可出門讀書避開，最後還祝福原PO能在新裝潢的家快樂生活，讓他超級感動，貼文也吸引2.6萬人狂讚，完美詮釋文明人的典範，鄰居很棒！

一名網友昨在臉書社團《爆廢公社》發文表示，這週施工開始拆除第四天，鄰居在家門口貼了紙條，令人驚訝的是，不是來抱怨施工相關的事宜，只是友善的詢問施工的日程與時間細節。

只見紙條上寫著「15F的鄰居您好，我是住在12F的住戶，本人是考生會長時間待在家讀書，時段恐和施工時間重疊。若方便的話，請告訴我幾月幾日到幾月日的幾點會有較大的噪音，需長時間用電鑽鑽牆。」如此便能出門讀書避開，並表示可將日期寫在紙條背面投入12F的信箱，並預祝原PO能在新裝潢好的家中快樂生活、平安健康。

原PO看完鄰居的小紙條後，感動到不行，表示「入行多年第一次遇到這種千金難買的好鄰居」，非常感謝對方的體諒，也祝福對方考試順利。

貼文一出，不到一天就吸引2.6萬人狂讚，「很棒的孩子，以後定是國家棟樑」、「不管考的好不好，將來都會成大器」、「好棒的鄰居，字很美」、「人品滿分，不成功也很難」、「這就是教養」、「溫柔，完美詮釋文明人的典範」、「國家有救了！」

另許多網友看完紛紛直呼，鄰居的字真的好美！也有網友指出，誰說文字沒有溫度的？任何一個看得懂中文的人，都能夠感受這種人與人之間的溫暖。

(中時新聞網)