新富町文化市場將從16日至5月9日舉辦「萬華世界 WAN der LAND」展覽，民眾在每週週二至周日 10點至18點都可以前往參觀，展覽中也將在地的常民生活、文化脈絡、飲食、宗教民藝解構再結構後，透過設計師們與廚師們的巧思，把在地特色與體驗設計成一道道菜餚，讓觀眾在量身打造的獨立空間內體會萬花世界。

產發局表示，新富町文化市場位於北市萬華區三水街，是北市第一座古蹟市場，建造完成至今已有80餘年的歷史，在民國95年，經本府文化局正式公告為市定古蹟，續於102年由臺北市市場處完成古蹟修復工程後公開招標，並由忠泰建設公司得標取得九年經營權。

新富町文化市場U-mkt 在106年3月25日正式開幕，以「飲食教育」、「文化推廣」與「區域再生」為核心議題，並不定期舉辦系列活動及教育課程，讓整體空間活化，塑造出新富市場意象。

新富町文化市場透過文資程序轉型活化後，讓年輕族群更願意到市場，進而讓市場及周邊的攤商產生自覺，願意投入更多的心力，朝觀光市場來努力，帶動的效益是成功的，更榮獲108年度文化部文化資產管理維護優良獎，又榮獲 2019 Good Design Gold Award前20名「優良設計金獎」，期許本市場的經驗，能夠讓其他的老舊市場學習，為傳統市場的未來再開一條新路。

忠泰建築文化藝術基金會執行長李彥良透露、這次展覽特別邀請策展人曾熙凱與協同策展人李政道，以貼近現今觀點的視角，將中萬華地區的人文風景收斂梳理成六大精彩的主題，分別是廟宇、市場、青草巷、大理街、工藝、以及花街，透過「食物設計」作為訊息載體，由廚師、調酒師、調香師、燈光設計師、音樂創作者等共同跨域創作，將萬華的文化內涵與常民生活重新設計轉譯，延伸到空間、氣味、聲音、視覺等體驗。

(中時 )