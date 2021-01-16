2022、2024年大選話題逐漸升溫，藍綠白各政黨積極布局，參選人選也陸續浮出檯面成討論焦點。資深媒體人黃暐瀚今(16日)在臉書分析直指，2024年總統大選，87％還是民進黨會贏，並點出三理由。

黃暐瀚在臉書寫下，之前曾在政論節目突然被台北市議員王世堅詢問「2024柯文哲會不會贏？」，他當下回應「不會，2024總統大選，87%還是民進黨贏」，今在臉書說清楚原因：第一，八月要推反萊豬公投，七月國民黨卻要換一個新的黨主席，目前現任主席江啟臣、前政院副院長朱立倫、虎哥周錫瑋等三人都是必選名單，外界討論韓國瑜是否有意角逐，有待觀察，但他覺得機會不大，當然還有審慎考慮中的連勝文，但是主席選舉之後，不管上述哪位奪魁，都將是場龍爭虎鬥，「藍營要去一層皮」。

第二，黃暐瀚說，很多人以為台灣有近七成民眾不吃萊豬，萊豬議題配合公投，可以一路打到2022，怎麼可能？「議題變得有多快，想靠萊豬議題打到2022，那是天方夜譚，選縣市長的時候，萊豬早被忘記了。」以目前支持度而言，眼前台灣明顯「綠大藍小」，國民黨2022毫無樂觀的理由。

至於第三點，國民黨2024誰選總統？黃暐瀚指出，比較常被點名的是朱立倫、韓國瑜跟侯友宜三人，站在朱立倫的角度想，如果要選2024，怎麼可能不選2021（黨主席）？沒有2021，就無法提名2022，打不贏2022，就不可能代表2024，三個關卡橫陳在前，不是簡單的任務。至於韓國瑜，那更是交雜了2020總統大選與高雄市長罷免的愛恨情仇；而侯友宜的「中間選民」開拓能力，應該是三人之中最強的，他並沒有明顯藍營政黨形象，也不容易引過度的仇恨值，但因為之前與陳前總統的淵源，國民黨內有許多人「不相信」侯友宜。

網友則認為誰當選都無所謂了，台灣已經被玩殘了，認同黃暐瀚分析是理性且合乎邏輯的，但也有人直言，希望黃暐瀚預測錯誤，不然，台灣會愈來愈慘。

(中時新聞網)