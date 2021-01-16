莽男駕車撞爆變電箱 中山夜生活失風采 10:082021/01/16 中時 郭吉銓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 廖男駕車撞變電箱後翻覆。（郭吉銓攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大量機油洩漏、電箱損毀，現場狼藉一片。（郭吉銓攝） 大量機油洩漏、電箱損毀，現場狼藉一片。（郭吉銓攝） 警消緊急通知台電工作人員前來處理受損變電箱，盡快恢復周邊店家供電。（郭吉銓攝） 警消緊急通知台電工作人員前來處理受損變電箱，盡快恢復周邊店家供電。（郭吉銓攝） 台北市一名30多歲廖姓男子16日凌晨駕小型廂型車行經民生東路與吉林路口時，疑因精神不濟開上人行道，擦撞變電箱釀禍，巨大衝擊力除使一輛銀色轎車被撞出停車格外，還因變電箱損毀造成附近店家停電，現場大量機油洩漏，所幸除肇事駕駛輕挫傷外，無其他人員傷亡，詳細肇事原因還待調查。 恐怖絕命終結站 男撞上載滿竹子貨車 當場刺爆頭身亡 高雄男醉駕海神撞機車 騎士送醫開刀中 (中時 ) #變電箱 #吉林路 #莽男 #駕車 #風采 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中家門前自撞 整輛車翻覆 男爆頭慘死 20:252021/01/10 社會 離譜 男子酒駕撞喪家 罐頭塔東倒西歪 09:552021/01/12 社會 男酒醉爆扯計程車方向盤 害車禍竟拋女伴沒付車資就落跑 12:312021/01/12 社會 男騎重機失控撞護欄起火 驚悚畫面曝光 14:202021/01/13 社會 北市公車疑闖紅燈撞機車 22歲男騎士受傷送醫 15:302021/01/12 社會 失聯20天 搜救白姑大山男 雪中赫見熊腳印 10:142021/01/14 社會 自摔遭3車連撞 男騎士不治 04:102021/01/12 地方新聞 替女友出氣 莽男持瓦斯長槍狂轟賓士16槍遭逮 12:212021/01/12 社會 恐怖3連撞 台中男騎士自摔後遭3車撞輾慘死 09:492021/01/11 社會 槍手前科起底 逼女友自掌嘴 簽45萬分手本票 12:272021/01/14 社會 阿基師閃離《型男》動向曝光 爆轉戰桃園市場挑菜下廚 08:592021/01/12 娛樂 社會熱門新聞 嘉義聞人洪鴻彬出殯前夕 韓國瑜低調致哀 - 社會 嘉義聞人洪鴻彬大出殯 場面盛大數千人送終 - 社會 館長譙吳宗憲：屁都不如 遭告求償百萬開庭失蹤 - 社會 士林1家3口陳屍留百萬還債 死者表弟：他們沒借過錢 - 社會 健美男運動遭同性猥褻 一怒連揮10拳當場打死他 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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