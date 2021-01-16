大量機油洩漏、電箱損毀，現場狼藉一片。（郭吉銓攝）

大量機油洩漏、電箱損毀，現場狼藉一片。（郭吉銓攝）

警消緊急通知台電工作人員前來處理受損變電箱，盡快恢復周邊店家供電。（郭吉銓攝）

警消緊急通知台電工作人員前來處理受損變電箱，盡快恢復周邊店家供電。（郭吉銓攝）

台北市一名30多歲廖姓男子16日凌晨駕小型廂型車行經民生東路與吉林路口時，疑因精神不濟開上人行道，擦撞變電箱釀禍，巨大衝擊力除使一輛銀色轎車被撞出停車格外，還因變電箱損毀造成附近店家停電，現場大量機油洩漏，所幸除肇事駕駛輕挫傷外，無其他人員傷亡，詳細肇事原因還待調查。

(中時 )