新年將到來，人才需求旺旺旺！北市勞動局就業服務處18日22日邀集15家企業，於各就服站舉辦現場徵才活動，此次直接送上大禮包，提供1025個工作機會，月薪上看56K，北市勞動局長陳信瑜表示，歡迎社會新鮮人、二度就業或有求職、兼職需求的民眾，踴躍參加。

陳信瑜表示，國外疫情嚴峻，許多國家採取鎖國或封城措施，所幸國內疫情控制得宜，即便有些許零星個案，然而政府縝密的防疫措施，讓國民仍維持現有的生活模式，而隨著春節到來，國內旅遊盛行，餐飲住宿業力拚「業績逆轉勝」，因此人力需求量增加。

陳信瑜說，「鼎泰豐」雖面臨國際觀光客不來的衝擊，但仍釋出75個工作機會，料理廚師職缺15名，月薪高達56K，餐飲服務員則收25名及收銀專員15名，月薪39K至43K，傳菜品檢員10名、達40K，餐飲工讀生時薪有210元。

陳信瑜指出，餐飲業菁英絕對不要錯過這次好機會，這次徵才廠商還有「唯翱投資(股)公司(韓式餐飲)」、貳樓餐飲、鬍鬚張、摩斯漢堡，釋出的內外場餐飲服務人員，月薪可達35K；另因疫情緣故，國內照顧服務人力吃緊，但「愛護家健康事業(股)公司附設臺北市私立愛護家居家長機構」反倒釋出居家服務督導員職缺，月薪還有45K。

陳信瑜說，這次徵才活動的時間地點為，18日在北投就服站舉辦，19日在信義就服站舉辦，20日在內湖及信義就服站舉辦，21日艋舺、西門、景美及南港東明青銀就服站，22日則在西門就服站，每場活動時間皆為下午2至4點，參與廠商目前皆無勞資爭議及無薪假狀況。

此次參加徵才的廠商還有微笑單車、萬達寵物事業、皇家可口、美麗信酒店、北市私立瑞兆居家長照構、創鑫生機、四海遊龍、財團法人台灣省私立健順養護中心、晶華國際酒店。

「就業媒合服務完全免費!」陳信瑜提醒，冬季疫情加溫，參加徵才的民眾，當天需配合量體溫及酒精手部消毒作業，並全程配戴口罩；活動相關訊息請洽臺北人力銀行的OKWORK網站，查詢徵才活動行事曆或電詢就業服務專線。

(中時 )