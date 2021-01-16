美國總統當選人拜登將於1月20日就職。國民黨前副祕書長蔡正元說，去年美國總統競選期間，綠營最喜歡引用大陸富商郭文貴在旗下影音網站播出的影片，綠色政論和新聞節目口沫橫飛，民進黨的通傳會（NCC）最喜歡抓「假新聞」，卻對此視若無睹，拜登對這類抹黑也許一笑置之，但身邊的人可不一定。

蔡正元在臉書以「怎麼跟拜登交代」為題發表系列貼文，他在第二篇提到，美國總統競選過程中，拜登本人倒沒有什麼負面新聞，但就是有人不斷在拜登兒子杭特身上潑糞便，其中最惡劣的莫過於製造假的性愛錄影帶，指控拜登的兒子如何性泛濫。

他說，這些錄影帶的製造者，就是綠營最喜歡引用的大陸富商郭文貴，郭文貴一放錄影帶，全台綠媒像瘋狗一樣傳播，綠色政論和新聞節目口沫橫飛，好像錄影像一現，拜登就完蛋一樣。

他指出，民進黨的通傳會（NCC）最喜歡抓「假新聞」，卻對堂堂的美國總統候選人，這麼惡劣的攻擊視若無睹，只能說民進黨和郭文貴是同路人，抹黑拜登兒子的這卷錄影帶，美國主流媒體懶得理會，台灣的各大綠色媒體，無不如獲至寶大刊特刊，綠色政論節目大談特談。

蔡正元表示，接下來，拜登貴爲美國總統，被這樣子抹黑也許一笑置之，但身邊的人可就不一定，民進黨政府看要怎麼跟拜登交代？

(中時 )