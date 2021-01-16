據大陸國家衛健委網站消息，1月15日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例130例，其中境外輸入病例15例（上海7例，天津3例，四川2例，湖南1例，重慶1例，陝西1例），本土病例115例（河北90例，黑龍江23例，北京2例）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。

截至1月15日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例累計達1113例（其中重症病例38例），累計治癒出院病例82370例，累計死亡病例4635例，累計報告確診病例88118例，現有疑似病例1例。累計追蹤到密切接觸者936427人，尚在醫學觀察的密切接觸者33409人。

15日，據石家莊市疫情防控指揮部辦公室消息，根據疫情防控需要，為進一步有效防止疫情傳播，經專家研判，石家莊市疫情防控指揮部研究決定，全市繼續居家防疫到1月19日24時。

石家莊疫情拐點何時出現？15日，大陸國家衛健委救治專家童朝暉表示，這一方面要看第2次核酸檢測的結果，「特別是重點人群、重點地區的檢測結果」；第二個要看潛伏期，比如2周以後，隔離人群、密切接觸者、次密切接觸者，沒有新發的病例，那麼「拐點就應該出現」。

15日，邢台市應對新冠肺炎疫情工作領導小組辦公室發佈公告：經過連續2輪全員核酸檢測，除南宮市外，邢台市其他縣（市、區）檢測結果均為陰性。經國家、省疫情防控專家多方研究論證和會商研判，決定自2021年1月16日起，除南宮市外，邢台市其他縣（市、區）有序恢復正常生產生活秩序。

15日0至24時，黑龍江省新增新冠肺炎確診病例23例（綏化市望奎縣21，其中7例為望奎縣無症狀感染者轉為確診病例，綏化市北林區1例，綏化安達市1例）。新增無症狀感染者30例（綏化市望奎縣25例，綏化市綏稜縣2例，綏化安達市2例，哈爾濱市道外區1例）。

(中時 )