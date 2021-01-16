時下許多人都會在身上刺青，但千萬別刺上前男友或前女友的名字，否則日後另一半看到，恐會影響兩人的感情。大陸就有一名男子花了百萬禮金娶回美嬌娘，不料洞房看到一幕卻綠爆，原來他看到新娘的大腿刺了「前男友名字」，而且無法清除，讓他看到覺得噁心。
這名男子接受陸媒《中國國際教育電視台》訪問時表示，他花了幾十萬元人民幣（約新台幣百萬元）禮金，將妻子娶回家，卻在婚禮當天晚上發現妻子的大腿上有刺青，還是刺了人名，好奇之下便詢問妻子刺青的名字是誰？對方推託後說：「只是一個閨蜜的名字」，他聽後覺得納悶，怎可能把閨蜜的名字刺在身上，於是暗中展開調查。
男子後來詢問妻子的朋友，這才知道，妻子大腿刺的是前男友的名字，氣得要求妻子馬上將刺青清除，但兩人走訪許多刺青店都沒辦法消除，讓他想到每晚要看著妻子前男友的名字入眠，就覺得相當噁心，心裡有陰影。
許多網友看到這段訪問忍不住留言回應「你老婆要在乎你的想法，自己應該想辦法洗掉」、「雖然是認識你之前的事，既然分開就應該激光（雷射）去掉」、「可以把有名字的地方皮扒掉」。
(中時新聞網)
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