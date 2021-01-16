綜藝大哥胡瓜本名胡自雄，出道近40年的他以幽默詼諧的主持風格得到觀眾喜愛，近年他開臉書粉絲專頁後，更常和粉絲分享生活中許多逗趣小事。昨(15日)他自掀藝名「胡瓜」由來，分享一張日曆的勵志圖說：「總是彎腰做家事的你，今天就像『胡瓜』一樣，挺直腰桿吧！」搞笑分享正能量。

胡瓜早年主持《鑽石舞台》、《百戰百勝》走紅，奠定主持一哥地位，2009年他以《挑戰101》獲得第44屆電視金鐘獎「綜藝節目主持人獎」，最近農曆新年將至，胡瓜也提前進棚錄製《民視第一發發發》新年特別節目，被問今年會包多少給家人跟工作人員？胡瓜透露至少要準備7位數的紅包，「每年只會越來越多」。

胡瓜自曝藝名由來。（圖／翻攝自胡瓜臉書）

胡瓜更表示，所有紅包中「最大包」的會給哥哥，因為上面已經沒有長輩，「長兄如父」，他也會包紅包給女兒小禎，小禎也會回包，還用幽默的紅包袋，上面寫著「女兒的血汗錢」，讓胡瓜好氣又好笑。又問胡瓜是否仍有機會再跟小禎合作節目？他則表示女兒的路線跟他不一樣，「若哪一天大家手上節目稍微減量，有契機可再父女合作」。

昨胡瓜在臉書寫下：「出道將近40年，很多人問我為什麼當初藝名取胡瓜」，並分享日曆圖形容胡瓜「瓜身挺直，頭尾粗細一樣，體型呈現圓柱的胡瓜，比較優質。把直挺挺的胡瓜挑回家，告訴另一半，今天你不彎腰了，換他彎腰作家事吧！」白家綺回：「原來是因為瓜哥都不做家事呀」，方馨也笑：「因為⋯⋯不想做家事？」其他網友則說：「做人跟做事一樣挺直」、「原來是想保持好腰力」。

而胡瓜2018年參加民視「主持人訓練班」擔任客座講師，曾分享藝名由來，說自己當兵時期在藝工隊，搭檔叫「南瓜」，被對方靈機一動稱作「胡瓜」介紹出場，叫著叫著就順口了，曾發起「正名運動」，請大家叫回他本名胡自雄，沒想到沒什麼人習慣，他只好繼續沿用藝名胡瓜至今。

(中時新聞網)