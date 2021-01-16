疑因內輪差 行人遭捲入公車底命危

51歲黃姓男子今（16日）上午7時許，駕駛公車行經新北市板橋區北門街要左轉中正路，疑因公車內輪差、視線不佳，不慎撞到62歲區姓行人，區男遭捲入車底。（翻攝）

51歲黃姓男子今（16日）上午7時許，駕駛公車行經新北市板橋區北門街要左轉中正路，疑因公車內輪差、視線不佳，不慎撞到62歲區姓行人，區男遭捲入車底。（翻攝）

51歲黃姓男子今（16日）上午7時許，駕駛公車行經新北市板橋區北門街要左轉中正路，疑因公車內輪差、視線不佳，不慎撞到62歲區姓行人，區男遭捲入車底。（翻攝）

51歲黃姓男子今（16日）上午7時許，駕駛公車行經新北市板橋區北門街要左轉中正路，疑因公車內輪差、視線不佳，不慎撞到62歲區姓行人，區男遭捲入車底，警消獲報抵達他已無呼吸心跳，所幸經急救後恢復，目前仍在搶救中。

據悉，黃男駕駛台北客運公車今（16日）上午7時許，行經新北市板橋區北門街要左轉中正路，不慎撞到正要穿越馬路的區男，警消獲報抵達，發現他已無呼吸心跳、全身多處骨折，緊急送往亞東醫院急救，目前已恢復生命跡象，仍在搶救中。

(中時 )