板橋6旬翁過馬路疑進視線死角 遭公車捲入車底命危搶救中 10:382021/01/16 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 51歲黃姓男子今（16日）上午7時許，駕駛公車行經新北市板橋區北門街要左轉中正路，疑因公車內輪差、視線不佳，不慎撞到62歲區姓行人，區男遭捲入車底。（翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疑因內輪差 行人遭捲入公車底命危 訂閱影音： 中時新聞網 51歲黃姓男子今（16日）上午7時許，駕駛公車行經新北市板橋區北門街要左轉中正路，疑因公車內輪差、視線不佳，不慎撞到62歲區姓行人，區男遭捲入車底。（翻攝） 51歲黃姓男子今（16日）上午7時許，駕駛公車行經新北市板橋區北門街要左轉中正路，疑因公車內輪差、視線不佳，不慎撞到62歲區姓行人，區男遭捲入車底。（翻攝） 51歲黃姓男子今（16日）上午7時許，駕駛公車行經新北市板橋區北門街要左轉中正路，疑因公車內輪差、視線不佳，不慎撞到62歲區姓行人，區男遭捲入車底。（翻攝） 51歲黃姓男子今（16日）上午7時許，駕駛公車行經新北市板橋區北門街要左轉中正路，疑因公車內輪差、視線不佳，不慎撞到62歲區姓行人，區男遭捲入車底，警消獲報抵達他已無呼吸心跳，所幸經急救後恢復，目前仍在搶救中。 據悉，黃男駕駛台北客運公車今（16日）上午7時許，行經新北市板橋區北門街要左轉中正路，不慎撞到正要穿越馬路的區男，警消獲報抵達，發現他已無呼吸心跳、全身多處骨折，緊急送往亞東醫院急救，目前已恢復生命跡象，仍在搶救中。 老母過世 兒女竟追隨尋短 大豐國小畢旅 134人疑食物中毒 (中時 ) #公車 #疑因 #內輪差 #捲入 #16 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 不換成電巴 嘉縣公車不跑市區了 04:102021/01/16 地方新聞 NHK認證造謠粉專 只是堵藍下架 04:102021/01/16 政治要聞 徐國勇稱 警察人事有時間表 04:102021/01/16 地方新聞 農夫深山發現怪鳥像神獸 餵4年後專家驚：《山海經》的鳳凰 09:132021/01/16 搜奇 笨賊扛走ATM撬不開 百萬現金保住 04:102021/01/16 社會新聞 防院內感染 月底前查核199家醫院 04:102021/01/16 焦點要聞 有煽動暴力之嫌 蘋果下架社交媒體Wimkin 04:102021/01/16 全球財經 透天厝惡火 勇媽抱嬰墜樓亡 04:102021/01/16 社會新聞 電動巴士華德動能 興櫃周漲幅冠軍 04:102021/01/16 證券．權證 新聞早班車》丁允恭性騷擾 監院11：0通過彈劾 07:182021/01/16 政治 警局長遭換 高市府會關係急凍 04:102021/01/16 地方新聞 社會熱門新聞 嘉義聞人洪鴻彬出殯前夕 韓國瑜低調致哀 - 社會 嘉義聞人洪鴻彬大出殯 場面盛大數千人送終 - 社會 館長譙吳宗憲：屁都不如 遭告求償百萬開庭失蹤 - 社會 健美男運動遭同性猥褻 一怒連揮10拳當場打死他 - 社會 士林1家3口陳屍留百萬還債 死者表弟：他們沒借過錢 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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