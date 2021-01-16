進入冬季後，大陸境外疫情連綿不絕，大陸國內多地同時出現新冠疫情，防控難度和成本倍增，疫情防控是否有更靈活、更有針對性的策略？大陸公衛專家認為，目前最重要的關鍵，就是管控住疫情傳播，讓病毒不發生變異。

在這波黑龍江疫情中，首例患者確診後48小時，疫情暴風眼望奎縣已完成第1輪核酸採樣，共採集樣本24萬7904份。現正對望奎縣惠七鎮和大連來綏返綏人員進行第2輪核酸檢測。

同樣備受關注的河北省石家莊市和邢台市，也於1月12日起開始了第2輪全員核酸檢測。河北省副省長徐建培表示，定州、辛集第2輪核酸檢測已經完成，結果均為陰性，11日發現廊坊市固安縣確診病例後，12日廊坊啟動全員核酸檢測。從目前情況看，正在救治的確診病例和無症狀感染者，絕大多數是通過全員核酸檢測發現的。

復旦大學附屬公共衛生臨床中心黨委書記盧洪洲表示，從衛生經濟學的角度要算這樣一筆帳：無論花多大的成本來防疫都是值得的，通過疫調和全員核酸檢測，很快把所有感染者找到，快速撲滅疫情，這比其他國家疫情一直蔓延、反復封城的經濟損失要小得多。

盧洪洲指出，病毒本身的特點就是傳代越多、變異越大，如果管控住疫情，病毒不發生傳代，那麼現有疫苗和藥物就能依然起作用，這也是在降低防疫的代價與成本。

流行病學專家、復旦大學公共衛生學院原院長姜慶五認為，大陸國內與海外國情不同，例如，國內多數人住在樓房，而不是獨棟別墅，居住區人口密度大，幾十層的公寓共用電梯，一旦有漏網之魚，很可能出現大規模感染。

姜慶五提醒，相比歐美發達國家，中國大陸的人均醫療資源仍是有限的，如果再出現去年武漢那樣醫療擠兌的情況，後果不堪設想。

姜慶五認為，「2020年我們的防疫是成功的，我們在成功的基礎上總結經驗，最大限度保護公眾健康，現在還要嚴防死守，利用自己的制度優勢，等疫苗接種普及後，再思考下一步策略。」

為跑贏病毒，此前暴發疫情的瀋陽在1月14日完成了對3個區的第3輪全員核酸檢測，均為陰性。去年12月23日，瀋陽市新增1例新型冠狀病毒肺炎確診病例，為韓國返沈人員，此後出現多名關聯病例，截至今年1月10日，瀋陽市內9個區已經進行了2輪全員核酸檢測。

中華預防醫學會副會長兼秘書長梁曉峰表示，「疫情規模取決於防控力度，多輪全員核酸檢測，就是為了確保沒有把感染者漏掉，發現傳染源、隔離管理，切斷傳播途徑，疫情規模就能控制。」

1月12日，河北省決定，在石家莊市、邢台市、廊坊市，人員、車輛非必要不外出。黑龍江綏化市也在11日晚宣佈嚴控人員出入，非必要不得離開綏化。與此同時，北京、上海、河北、安徽、河南、山東等29個省（市）相繼發出「就地過年」的建議，提出春節非必要不返鄉，鼓勵彈性休假。

多數人擔心的是，能不能在春節前趕回家，還有網友拋出全國疫情地圖，從南到北、從東到西，似乎怎麼走都是「此路不通」。

大陸國家衛健委高級別專家組成員、中國疾病預防控制中心流行病學前首席科學家曾光在接受陸媒專訪時表示，停止春運無異於因噎廢食，但他也提醒，高危人群，比如年長、有慢性病、孕婦等人群，盡量不要遠行。

「現在是非常時期，怎麼有利於防控，就怎麼做。」姜慶五說，總的來說，減少人員流動肯定是有利於阻斷病毒傳播的，各級政府也在平衡疫情防控需要和民眾心理需求，但不可否認的是，當前任何一個防控環節有所忽視，都可能被疾病鑽了空子。

(中時 )