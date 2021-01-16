【扁媽辭世】陳水扁母親過世 蘇貞昌：請家屬節哀 10:522021/01/16 中時 李俊淇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 對於扁媽的過逝，蘇貞昌今（16）日前往雙連安養中心受訪表示，希望家屬節哀保重。（李俊淇攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前總統陳水扁的94歲高齡老母「扁媽」陳李慎昨天晚上往生，享耆壽94歲，對此，行政院長蘇貞昌今（16）天早上前往三芝雙連安養中心時表示，扁媽與很多臺灣的媽媽一樣，辛苦一輩子，除了表示敬意，也請家屬節哀保重。 蘇貞昌說，過去與扁媽有不少互動，她是一位慈祥的長者、辛苦的媽媽，聽到在睡夢中安詳過世，雖有不捨，但是更多是敬佩，她與很多臺灣的媽媽一樣，辛苦一輩子。 嘉義聞人洪鴻彬出殯前夕 韓國瑜低調致哀 蘇貞昌下台時間點曝光 游盈隆預言民進黨遭風暴襲身 (中時 ) #扁媽 #媽媽 #蘇貞昌 #家屬 #節哀 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 丁允恭出招退獎章 驚動蘇揆喊修法 17:342021/01/15 政治 邱世昌代理峨眉鄉長 推農產觀光 04:102021/01/16 地方新聞 台南寒害補償 可望春節前發放 04:102021/01/15 地方新聞 台南虱目魚寒害災損救助金 農曆年前撥入漁民口袋 13:302021/01/15 寶島 黃君璧生日禮失竊 現蹤蘇富比 04:102021/01/16 社會新聞 印尼6.2強震 總統：對不幸遇難者及家屬表哀悼 13:282021/01/15 政治 蔡挺蘇繼續衝 藍批就是個騙字 04:102021/01/15 政治要聞 丁允恭性騷擾 監院11：0通過彈劾 04:102021/01/16 焦點要聞 透天厝惡火 勇媽抱嬰墜樓亡 04:102021/01/16 社會新聞 新聞早班車》國會再集結 川粉嗆17日示威 06:302021/01/15 政治 蘇貞昌埋怨為何大家都要他下台 沈富雄：問題出在兩人 01:122021/01/16 政治 政治熱門新聞 蘇貞昌埋怨為何大家都要他下台 沈富雄：問題出在兩人 - 政治 影／罷免王浩宇今投票 一早出現排隊人潮 - 政治 【封宇將至】王浩宇罷免會過嗎？正妹網紅爆真相 - 政治 江啟臣主席打遍藍營無敵手 台中議員曝：只怕一個人 - 政治 2024總統大選誰會贏 黃暐瀚：87％還是民進黨 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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