前總統陳水扁的94歲高齡老母「扁媽」陳李慎昨天晚上往生，享耆壽94歲，對此，行政院長蘇貞昌今（16）天早上前往三芝雙連安養中心時表示，扁媽與很多臺灣的媽媽一樣，辛苦一輩子，除了表示敬意，也請家屬節哀保重。

蘇貞昌說，過去與扁媽有不少互動，她是一位慈祥的長者、辛苦的媽媽，聽到在睡夢中安詳過世，雖有不捨，但是更多是敬佩，她與很多臺灣的媽媽一樣，辛苦一輩子。

(中時 )