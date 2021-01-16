兩岸關係不睦，大陸教育部去年4月9日頒布公文，禁止陸生報讀台灣大學，本學期學士班陸生因此掛蛋，2020年陸生來台註冊率僅38.4％，報考學生也只有721名，創歷史新低，而大陸交換生與研修生政策也並未啟動，在我高教圈引起擔憂。國民黨大陸事務部主任、台大政治系教授左正東表示，盼我方一視同仁所有境外生，並爭取大陸協商，全面恢復陸生來台政策。

農曆新年即將到來，陸生大多留台過年，不願返鄉，除了疫情考量，除了隔離期長，還得支付高昂的防疫旅館費用，時間與金錢成本雙雙吃不消，主要原因仍是去年回台歷經我方阻攔，返台過程千辛萬苦，擔心回家過年，一個寒假後，境外生政策恐生變，餘悸猶存的他們，因此選擇在台灣拿到文憑後再回家。

陸生聯招會整理近5年陸生來台報考率與註冊率。（左正東提供／李侑珊台北傳真）

面對我方如今對陸生政策充滿歧視，陸生又未持有居留證，無法申請防疫旅館補助，左正東認為，面對所有境外生理應一視同仁，不應當有所差異，「公平對待很重要」，如果官方預算無法支應境外生防疫住宿等補助，所有境外生都應當比照辦理，而假設能夠提供補貼，所有境外生也理應全面享有，「我們怎麼做，會影響他們怎麼看待台灣」。

由於防疫旅館費用高昂，學生得自行負擔這筆住宿費用，來台意願恐受影響，私大憂心招收境外生勢必受到衝擊，左正東認為，公私立大學校內都有空間，可提供作隔離使用，政府如能放寬規定，讓學校更能彈性規劃，相信是個折衷處理的辦法。

而針對今年度陸生來台報考率創歷史新低，招生名額總共1500人，但報考人數僅721名，報考率僅48.1％，註冊人數為576人，註冊率僅38.4％，數據創歷史新低，大陸交換生與專班研修生政策更未啟動。

「對台灣來說，是很可惜的事情」，左正東特別提到，大陸教育部在去年4月9日頒布公文，停止大陸新生來台就學，「這也是有前因後果，不是不可以努力的」，呼籲我方對境外生一視同仁，公平對待陸生，並爭取與大陸協商，也可獲得大陸年輕人與民眾對台灣的肯定與信心。

至於疫情衝擊學子海外就學情況，而我國已步入少子化時代，如今因新冠肺炎而導致境外生招收不易，私立大專院校紛紛表達擔憂，左正東認為，寒假過後下學期招生情況已無法再做努力，但到了5到6月天氣溫暖，屆時可能疫情趨緩，9月新學期開學階段將是關鍵時間點，盼我方對境外生招生策略提前作業與規畫，但屆時在台境外生人數有多少，值得觀察。

(旺報 )