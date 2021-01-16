農曆春節將至，雲林縣副縣長謝淑亞為拓展雲林良品在北部的消費市場，於16日北上與台北市永康商圈店家合作上架，成為雲林良品在台北市的第一個商圈據點，現場更邀請到演藝圈中有「台灣好媳婦」之稱的佩甄及農業處長吳芳銘在滿滿人潮的加持下，締造超過百萬的銷售金額，替雲林特產新的一年開春業績拉出長紅。

謝淑亞表示，雲林縣是臺灣的糧倉，也是最大的蔬果、畜產中心，全臺灣每三把蔬菜，就有一把來自雲林，為了讓雲林的農畜產品成為健康安全的首選，民眾更安心的購買，雲林縣政府建立在地共同品牌「雲林良品」，透過縣政府嚴選、把關、輔導，讓雲林縣的農畜牧產品、農產加工品，更受民眾信任。

謝淑亞強調，即日起「雲林良品」在台北上場了，北市民在永康商圈即可以購買到，目前已與十五間永康商圈的店家合作，進行雲林良品的上架活動，將雲林良品推廣進軍到都市消費地來，要讓北部的民眾可以更便利買到又安全又優質的農畜產品。

她指出，縣府為回饋北市民眾的熱情參與，特地加碼贈送購物金的活動，想要吃到雲林縣政府認證、來自產地的新鮮好物，一定不能錯過永康商圈的雲林良品合作店家。

農業處長吳芳銘表示，農曆春節即將到來，「雲林良品」的種類繁多，如雲林名產的古坑咖啡、西螺醬油、西螺米之外，還有許多充滿在地特色的小農商品，不管是伴手禮還是各類產品購買的方式非常簡單，選定想要的商品，透過QR CODE掃碼之後，便能在雲林良品的官方電子商務平台上進行線上預訂，直接送到消費者府上，省去逛街還要大包小包的麻煩。

(中時 )