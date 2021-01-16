NCC編列155億前瞻預算，準備替五大電信業者蓋5G基地台，引發在野黨炮轟圖利電信商，立法院長游錫堃昨於朝野協商更指出，當華為取得領先地位後，「AIT有來找過我」。對此，游錫堃今上午出席李登輝學研討會前受訪表示，AIT與他碰面是關心立法院數位發展，昨天他講得太過簡化，引起誤會很抱歉。

游錫堃昨邀集朝野針對前瞻基礎建設第三期預算協商，其中針對NCC編列155億補助五大電信業者架設基地台，引發在野黨質疑是公然圖利電信商，把人民納稅錢變成業者資產，國民黨團提案全數減列，因朝野立委無法達成共識，最終游錫堃裁示，全案保留送交院會處理。

對於昨稱AIT曾找他談過5G建設，游錫堃今受訪解釋，昨天講得太急促簡短，其實他是要表達跟AIT見面有談到立法院數位發展，並關心立法院本屆是否比照上屆成立數位國力促進會，講得太過簡化引起誤會抱歉。

游錫堃強調，5G發展瞬息萬變，發展很快，或許行政院發包後覺得期程太趕，所以壓縮期程想出後來的辦法，他認為是權宜之計，如果5G輸人家，整個國家競爭力會輸人家。

(中時 )