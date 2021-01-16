51歲女星孟庭葦早年以一曲〈你看你看月亮的臉〉闖出知名度，被封為「月亮公主」，近年她淡出台灣螢光幕，2019年曾參加江蘇衛視《蒙面唱將猜猜猜》。最近網上流出一支她替河北抗疫加油的影片，被指表情僵硬，眼見網上越傳越兇，她回應：「我很健康，沒有面部僵硬，更沒有做過任何整容手術」，還加了痛哭的表情符號。

小名亞亞的孟庭葦近年常透過微博跟粉絲互動，2004年她和老公張志鵬結婚，生下一兒，2013年兩人離婚，原本男方否認，孟庭葦則發聲明認了恢復單身，直說：「我們曾經期許執子之手，與子偕老，很遺憾沒有堅持走下去的人是我。2013.1.10我們已和平簽字離婚，希望這份聲明可以令一切紛擾到此落幕。感恩張志鵬，謝謝你到最後一刻仍然盡全力保護我的名聲和形象。」

孟庭葦遭傳整容。（圖／翻攝自抖音）

張志鵬後來發文承認撒了謊，才會導致婚姻分岔，他強調：「但這一年半來我們一樣攜手在過日子，一起打拚，為了小寶弟，為了支持我們的洹國際上下，其實感情是在回溫的，你是一個善良心軟的人，我會努力更強大更好，重新把你追回來。」

孟庭葦回應。（圖／翻攝自孟庭葦微博）

最近孟庭葦被瘋傳疑似修修臉過頭，導致臉部僵硬，她先強調：「我的容貌源自親愛的父母親，這是今生他們賦予我最美好的DNA，生死不變」，又否認媒體報導，「在此通告給關心我身體健康的親朋好友們，請不要為今日公眾媒體散播的新聞臆測與標題擔憂，我很健康，沒有面部僵硬，更沒有做過任何整容手術，一切如常優雅滴自然老化中，不要再打電話來問了，少爺期末考中，我粉忙」。

(中時新聞網)