民進黨坐擁一黨獨大優勢，中生代接班梯隊問題也受關注，桃園市長鄭文燦與副總統賴清德各有優勢及擁護者，派系爭鬥傳聞不休。中山大學政治學研究所特聘教授廖達琪認為，鄭如今聲勢太高、鋒頭太健，反而對未來情勢不利；外界都稱鄭為「大阿哥」，認為他是理所當然的「東宮太子」，但這卻是鄭最危險的時刻。

廖達琪昨日（15）接受香港媒體《中評社》訪問表示，鄭文燦2022年卸任桃園市長是一個非常尷尬的時機點，轉任行政院長容易變成「犧牲打」，所以對鄭而言，攻頂最好的路徑是在卸任後，先放空沉澱、下鄉聆聽、貼近群眾，而不是急於擁抱另一個權力。

至於賴清德的處境，廖達琪直言，賴首先必須先想辦法跟總統蔡英文保持不錯的關係，賴固然在基層經營與專業能力上有其優秀，但能發聲與表現的機會實在不多，蔡本身不支持也不屬意他，所以賴目前處境也很尷尬。廖指出，蔡把棒子交給賴清德的機率，還不如交給前副總統陳建仁，尤其蔡還對「蔡習會」抱有期盼，那麼賴離2024年大選的距離又更遠了

廖達琪分析，鄭文燦與賴清德兩人各有桎梏，賴雖目前聲勢最高，但卻也最怕有汙點產生，尤其以民進黨「丟資料」的強大內鬥本領，一旦鄭成為出頭鳥反而更加危險，甚至有可能會「贏在起跑點輸在終點」。1998年陳水扁台北市長連任輸給了馬英九後，整整放空了一年，直到2000年才選上總統，廖建議鄭可依循此模式；同時，新潮流也有足夠的智慧與能耐力保鄭，不接行政院長對鄭絕對是好的。

此外，廖達琪指出，交通部長林佳龍與高雄市長陳其邁，這兩人都不容小覷，日後可望成為黑馬。林畢竟是立法院長游錫堃嫡系，也是正國會掌門人，未來理論上不會缺席；陳其邁的特色是與民進黨內的當權者都很接近，包括蔡英文、陳水扁皆然，可見陳必然有其本領，尤其陳歷經高低起伏，千萬不能小看。

(中時新聞網)